Efsaneye büyük saygısızlık

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çeyrek asra yaklaşan bir geçmişe sahip olan ve bu yıl 24.'sü düzenlenen geleneksel güreş festivalinde benzeri görülmemiş bir skandal yaşandı. Dulkadiroğlu Belediyesi, Türk bayrağını uluslararası alanda defalarca dalgalandıran, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu olan ve önceki dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yapan Kahramanmaraş’ın öz evladı Şeref Eroğlu'nun ismini organizasyondan kaldırdı. 23 yıldır “Şeref Eroğlu Dereköy Güreşleri” olarak düzenlenen ve bölge halkının gurur kaynağı olan festivalden şampiyonun adının çıkarılması, Kahramanmaraş'ta büyük bir infial ve kınama dalgası başlattı.

Halk öfkesini meydanda kustu: Belediye Başkanına sert protesto!

Avrupa şampiyonalarında en çok altın kazanan 5 güreşçisinden biri, dünya güreşinde en çok madalya kazanan 10 güreşçiden biri olan Şeref Eroğlu’na yapılan saygısızlığa Kahramanmaraşlılar büyük tepki gösterdi. Yıllardır adıyla gurur duydukları sporcunun hiçe sayılmasına öfkelenen Dereköy halkı ve güreş severler, festival alanında Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’a ateş püskürdü. Güreşlerde protokol konuşması yapmak üzere kürsüye çıkan belediye başkanını yuhalayan ve sert şekilde protesto eden vatandaşlar, kararın spor tarihine ve bölge kültürüne sürülmüş kara bir leke olduğunu ifade etti.

İsim vefasızlığı güreşleri sabote etti: Er meydanında kavga çıktı!

Şampiyona yapılan vefasızlığın yarattığı büyük gerginlik, müsabakaların başlama anına da doğrudan yansıdı. Güreşe davet edilen Kahramanmaraş protokolünden birçok kişi alana gelmedi. Protesto için birçok kişi güreşlere gelmedi. İsim tartışmalarının gölgesinde olaylı başlayan organizasyonda, güreşçilerin eşleştirilmesi ve ağırlık farkları bahane edilerek sporcu yakınları ile izleyiciler arasında çok büyük bir kavga patlak verdi. Er meydanındaki arbedeyi, alanda bekleyen jandarma ekipleri tarafları güçlükle ayırarak kontrol altına alabildi.

Şeref Eroğlu: Neden rahatsız oldunuz?

Adının haksız ve siyasi hamlelerle kendi köyündeki tesisten ve organizasyondan silinmesine tepki gösteren eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, kazandığı uluslararası madalyaları tek tek göstererek belediyeye tokat gibi bir yanıt verdi. Eroğlu, “Ben bu memlekette unvanları elinden alınacak bir adam değilim. Alın teriyle kazanılmış 6 Avrupa şampiyonluğum, dünya şampiyonluğum ve olimpiyat oyunlarında final yapmış biriyim. Önceki dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yapmanın onurunu yaşadım. O güreşin adı 23 yıldan beri Şeref Eroğlu Dereköy Güreşleri olarak devam ediyordu. Benim köyümde benim adıma yapılan tesis ve o güreşin adı 23 yıldır devam ediyordu. Bugün ne oldu? Kim, neden rahatsız oluyor? Bu alana ismimi bugünkü belediye başkanı vermedi ki o alsın. Belediye başkanlıkları emaneten verilen görevlerdir. Benim taşıdığım şampiyonluklar bu ülke var olduğu müddetçe taşınacak bir hazinedir. Siyasetçi odur ki azı çok eden açı tok edendir. Bu tür şeylerin Kahramanmaraşlılar vicdanında kabul görmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Bu yapılan vefasızlıktır, gelenekleri bozmaktır. Herkes konumunu, durduğu yeri bilirse daha iyi olur. Bunun hesabını Kahramanmaraşlılar sorar, sorması da gerekir. Lütfen değerlerimize sahip çıkın. Yarın bu başarıları kazandıracak insanları bulamayabilirsiniz. Takdiri asil Kahramanmaraş halkına bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Gözler Dulkadiroğlu Belediyesi'nde