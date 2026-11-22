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Futbol kariyerine Fransız devi Paris Saint-Germain'de devam eden Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia, geçmişte Napoli'de birlikte büyük başarılar yakaladığı Victor Osimhen hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İkilinin İtalya'daki uyumu sık sık gündeme gelmeye devam ederken, Kvaratskhelia'nın yaptığı açıklama sarı-kırmızılı taraftarları da gururlandırdı. Gürcü futbolcu, eski takım arkadaşı için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Osimhen, şimdiye kadar birlikte oynadığım en iyi 9 numara. Hızı, topla olan becerisi ve sıçrama kabiliyeti inanılmaz."