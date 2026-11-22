UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın maçını yönetecek hakem belli oldu.
GALATASARAY - ASTON VİLLA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Kritik mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre, Galatasaray'ın Aston Villa'yı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Daniel Siebert görev alacak. Alman hakem, iki takım arasındaki mücadelede düdük çalacak.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.