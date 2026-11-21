Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Mbaye Diagne'nin takıma dönmediğini ve nerede olduğunu bilmediğini ifade etmişti.





Hasi, tecrübeli golcüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:





"Diagne'nin sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir."