Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları devam ederken Kocaelispor'un sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi, zirve yarışında dikkatleri yeniden Galatasaray'a çevirdi.
Ligde 31 puanla liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Galatasaray, Samsunspor karşılaşması öncesinde üç futbolcusunun bir telefon ekranına baktığı anları gösteren görüntüyü takipçileriyle paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu fotoğrafa "Hedef 2027" notunu ekledi.
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