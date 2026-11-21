İkinci yarıdaki beş dakikalık patlama maçı ters yüz etti: Kocaelispor - Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 61’ Milan Skriniar, 71’ Berkan Kutlu, 76’ Matej Maglica, 90+3' Mason Greenwood’dan geldi. Kocaelispor bu sonuçla 20 puanla 5. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 20 puanla 7. sırada yer aldı. Kocaelispor - Fenerbahçe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.