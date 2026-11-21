Türk futbolunda iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisinin sahibi Trabzonspor. Bordo-mavili ekip, 1975-1981 yılları arasında yakaladığı 90 maçlık seriyle listenin zirvesinde yer alıyor.
Fenerbahçe, 1970-1975 döneminde elde ettiği 73 maçlık yenilmezlik serisiyle ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 1989-1992 yılları arasındaki 51 maçlık serisiyle üçüncü basamakta yer alıyor.
Galatasaray, 2024 yılından bu yana devam eden 42 maçlık iç saha yenilmezlik serisiyle listenin dokuzuncu sırasında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların önünde 43 maçlık seri yakalayan Trabzonspor var. Galatasaray, bir sonraki hedef olarak bu seriyi geride bırakmak istiyor.
Türk futbolunda en uzun iç saha yenilmezlik serileri
- Trabzonspor: 90 maç (1975-1981)
- Fenerbahçe: 73 maç (1970-1975)
- Beşiktaş: 51 maç (1989-1992)
- Fenerbahçe: 47 maç (1962-1965)
- Beşiktaş: 45 maç (2015-2018)
- Beşiktaş: 45 maç (1984-1987)
- Fenerbahçe: 44 maç (2010-2012)
- Trabzonspor: 43 maç (1988-1991)
- Galatasaray: 42 maç (2024-devam ediyor)
- Galatasaray: 41 maç (2017-2019)
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