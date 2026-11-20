Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza ile bir araya geldi. İki yıldızın buluşması futbol dünyasında gündem olurken Neymar'ın Alex için yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı.NEYMAR'DAN ALEX DE SOUZA'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLERSantos forması giyen Neymar, Alex de Souza ile buluşmasının ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe efsanesini kendisine ilham veren bir idol olarak tanımlarken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bana ilham veren bir idolün formasına sahip olmak ne büyük onur. Sen bir efsanesin. Sana sonsuz saygı duyuyorum." İki ismin buluşmasında birbirlerine imzalı formalarını da hediye ettiği aktarıldı.ALEX DE SOUZA'NIN FENERBAHÇE'DEKİ YERİ2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübün tarihine adını yazdıran futbolcular arasında yer alıyor.Oyun zekası, teknik kapasitesi ve liderliğiyle taraftarların sevgisini kazanan Brezilyalı efsane, Fenerbahçe formasıyla birçok başarıya imza attı.Neymar'ın Alex'i idolü olarak nitelendirmesi, Brezilyalı futbol adamının yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbolunda da bıraktığı etkiyi bir kez daha gündeme taşıdı.
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