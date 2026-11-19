Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacak Fenerbahçe, maç hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenman core çalışmalarıyla başladı
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda ardından pas çalışmaları yapıldı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların da yapılmasıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayacak.
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