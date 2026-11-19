Galatasaray'da Samsunspor mesaisi sürerken eksiklerin ardından teknik heyetin ilk 11 tercihlerinde dikkat çeken değişiklikler gündemde. Sarı-kırmızılılarda milli ara dönüşü sürpriz tercihler yaşanabilir.
Galatasaray, Samsunspor karşılaşması öncesinde önemli eksiklerle mücadele etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır'ın riske edilmemesi beklenirken, teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11'e ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Milli takımda sakatlık yaşayan Roland Sallai'nin yerine Wilfried Singo'nun görev alması bekleniyor.
KALEDE JANKAT YILMAZ BEKLENİYOR
Samsunspor maçı öncesinde Galatasaray'da en dikkat çeken gelişmelerden biri kaleci tercihi oldu. Uğurcan Çakır'ın riske edilmeyeceği ve kaleyi Jankat Yılmaz'ın korumasının beklendiği öğrenildi.
SALLAI'NİN YERİNE SINGO
Macaristan Milli Takımı'nda sakatlanan Roland Sallai'nin Samsunspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Sallai'nin yokluğunda Wilfried Singo'nun ilk 11'de görev alması planlanıyor.
Savunma hattının Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs dörtlüsünden oluşacak.
Galatasaray'ın orta saha kurgusunda ise Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Batrakov'un görev alması bekleniyor.
HÜCUM HATTINDA SANE VE YUNUS
Sarı-kırmızılıların kanatlarında Leroy Sane ve Yunus Akgün'ün forma giymesi bekleniyor. Santrfor pozisyonunda ise Deniz Gül'ün ilk tercih olabileceği, alternatif olarak Barış Alper Yılmaz'ın da değerlendirildiği öğrenildi.
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