Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Haftanın maçları 21 Kasım Cumartesi, 22 Kasım Pazar ve 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
Maçları yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Galatasaray-Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe: Alper Akarsu
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Davut Dakul Çelik
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Çağdaş Altay
19.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Gürcan Hasova
20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu
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