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Karşıyaka, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü evinde Alanya 1221'i yenerek galibiyet serisini 6 haftaya çıkarmayı hedefliyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu maça sol kanatta zorunlu değişimle çıkacak.

Veysel Karani iyileşti

Geçen haftaki Bucaspor 1928 derbisinde hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Veysel Karani'nin iyileştiği ve teknik ekibin şans vermesi halinde ilk 11'deki yerini alabileceği ifade edildi.

Teknik Direktör Zafer Uysal'ın, sol kanatta Veysel Karani Ünal veya Emircan Aytekin'e görev vermesi bekleniyor.

Buca derbisinin 37'nci dakikasında sakatlanan Tuğay'ın durumunun ciddi olmadığı, ancak bu hafta riske edilmeyeceği kaydedildi.

Kaf-Kaf'ta sarı kart cezası sona eren ön libero Alpay da görev yapabilecek.

DHA Karşıyaka ile Alanya 1221 arasındaki 3'üncü Lig 2'nci Grup maçında Karşıyaka'lı oyuncu topla ilerliyor, rakip oyuncu takip ediyor.

IHA Veysel Karani Ünal

Berat düz koşulara başladı

İzmir ekibinde sağ ön çapraz bağ tedavisi gören orta saha oyuncusu Berat, düz koşulara başladı.

Takımla çalışmalara başlayan ancak hazır olmadığı için kadroda yer almayacak olan santrfor Fatih Taşdelen, belindeki ağrılar ve sağ baldırındaki kas yırtığı nedeniyle ligde henüz forma giyemedi, kupada ise sadece 1 dakika görev yaptı.

Stoper Aykut'un tedavisi ise 1-2 hafta daha sürecek.

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, "Atkınızı takın, eşinizi dostunuzu alın. Bu çok önemli hafta sonunda Arma sizi çağırıyor. Herkesin sesine, nefesine ihtiyacımız olan bir hafta sonuna giriyoruz" dedi.

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