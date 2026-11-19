3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, Bursa Yıldırım SK ile geçen hafta evinde oynadığı müsabakada yaşanan sarı kart hatasını düzeltti.
86'ncı dakikada sarı kartı, siyah-beyazlı ekipte oyuna sonradan giren sol bek Nurullah gördü.
Osman cezalı duruma düşmekten kurtuldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç listesindeki kayıtlara, sarı kartı orta saha oyuncusu Osman'ın gördüğü işlendi.
İzmir temsilcisi hatayı, sarı kartı Nurullah'ın gördüğünü bildirerek düzelttirdi.
Osman, sarı kartın silinmesiyle cezalı duruma düşmekten kurtuldu.
Osman'ın yanı sıra Onur, Salih, Anıl Serhan ve Mert de sarı kart ceza sınırında bulunan Altay, ligde cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Gaziemir SK'ya konuk olacak.
Sakatlıkları bulunan Caner ve Sefa ise forma giyemeyecek.
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