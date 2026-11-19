Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile aynı masada buluşmanın "tarihi bir fırsat" olduğunu vurguladı. Trump, bu temaslarda üç ülke açısından yeni işbirliği olanaklarının ele alınacağını ifade etti.
'Tarihten ders almalıyız'
Liderlerin açıklamalarının ardından görüşme basına kapatıldı.
Masadaki ana başlıklar: Ukrayna ve İran savaşları
Üçlü zirvenin en kritik gündem maddelerini bölgesel çatışmalar oluşturuyor. Görüşmede öne çıkan başlıca konular şöyle sıralanıyor:
Nükleer silahlarda yeni anlaşma arayışı
Liderlerin ele aldığı bir diğer kritik başlık ise nükleer silahların kontrolü. ABD ile Rusya arasında nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören anlaşmanın sona ermesinin ardından Trump, Çin'in de sürece dahil edileceği yeni bir anlaşma yapılmasını talep ediyor.
Pekin yönetimi ise bu yaklaşıma temkinli duruyor. Çin, kendi nükleer silah kapasitesinin ABD ve Rusya'nın gerisinde olduğunu belirterek bu kapsamdaki müzakerelere katılmaya mesafeli yaklaşıyor.
Gözler olası ortak açıklamada
Kremlin tarafından zirve öncesinde yapılan duyuruda, üç ülkenin ortak bir açıklama taslağı üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Buna karşın tarafların hangi başlıklarda uzlaşma sağlayabileceği ve görüşmelerin ardından ortak bir metin yayımlanıp yayımlanmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.
Shenzhen'deki buluşma; ABD, Rusya ve Çin'in savaşlar, güvenlik ve ekonomik rekabet alanlarında farklılaşan politikalarını ilk kez doğrudan aynı masada değerlendirmesi açısından kritik önem taşıyor.
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