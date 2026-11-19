Rusya, İran ve Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcilikleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'daki nükleer tesislerde denetimlerine yeniden başlayabilmesi için İran'a yönelik saldırı veya saldırı tehditlerinin sona ermesi gerektiğini bildirdi.
Denetimler saldırıların sona ermesine bağlı
Rusya'nın BM Viyana Ofisi Daimi Temsilciliği tarafından paylaşılan ortak bildiride, UAEA'nın İran'daki denetim faaliyetlerine yeniden başlayabilmesinin saldırıların ve yeni saldırı tehditlerinin sona ermesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
İran'a ve nükleer tesislerine yönelik askeri saldırıların, UAEA'nın bu tesislerde doğrulama ve denetim faaliyetlerini zorlaştırdığı belirtildi.
Güç kullanma tehditlerinin ise BM Şartı'nda yer alan güç kullanma veya güç kullanma tehdidinde bulunma yasağını ihlal ettiği kaydedildi.
Buşehr'de denetime izin verildiği hatırlatıldı
Bildiride, İran'ın savaş koşullarında olmasına karşın Buşehr'deki nükleer tesisinde UAEA'nın talep ettiği doğrulama ve denetim faaliyetlerine izin verdiği hatırlatıldı.
İran'a yönelik saldırıların tekrarlanmayacağına ilişkin güvencenin sağlanmasının önemi de vurgulandı.
Ortak bildiride, "askeri saldırı veya saldırı tehditleri devam ederken söz konusu tesislerde denetimlerin uygulanması konusunda ısrar edilmesinin UAEA'nın İran'daki doğrulama faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına katkı sağlamayacağı" ifade edildi.
Bildiride son olarak, mevcut sorunların çözümünde karşılıklı saygı ilkesine dayalı siyasi ve diplomatik temaslar ile diyaloğun sürdürülebilir tek yol olduğu kaydedildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.