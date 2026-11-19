Abraham Grass-Sessay, Sierra Leone'de elektriğe erişimi artırmak için Türk yatırımcıları hidroelektrik ve güneş projelerine davet etti

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Sierra Leone Cumhurbaşkanlığı İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji ve Gıda Güvenliği Girişimi'nde (PI-CREF) Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü olarak görev yapan Abraham Grass-Sessay, ülkede elektriğe erişimi artırmak için Türk yatırımcıları hidroelektrik ve güneş enerjisi projelerine yatırım yapmaya davet etti.

Başkent Freetown'da bu yıl ilki düzenlenen Batı Afrika Yatırım ve Entegrasyon Zirvesi (WAIIS 2026) kapsamında konuşan Grass-Sessay, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelini ve Türkiye ile işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Erişim oranı yüzde 78'e çıkarılmak isteniyor

Sierra Leone'de yaklaşık yüzde 36 olan elektriğe erişim oranını en az yüzde 78'e çıkarmayı hedeflediklerini Grass-Sessay söyledi.

Batı Afrika ülkelerinin elektrik üretiminde yaklaşık 60 yıldır büyük ölçüde fosil yakıtlara dayandığını belirten Grass-Sessay, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğini ifade etti.

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Bölgedeki nehirlerin ve bol yağışın hidroelektrik, güneşli havanın ise güneş enerjisi yatırımları için elverişli koşullar sunduğuna işaret eden Grass-Sessay, bu alanlarda yapılacak yatırımların elektrik maliyetlerini düşürebileceğini ve hanelerle işletmelerin elektriğe erişimini artırabileceğini söyledi.

Türk şirketlerine enerji depolama çağrısı

Türkiye'nin Batı Afrika'nın yenilenebilir enerji yatırımlarında önemli bir ortak olabileceğini söyleyen Grass-Sessay, yaklaşık 450 milyon nüfusa sahip bölgedeki enerji projelerine Türk yatırımcıların daha fazla ilgi göstermesini beklediklerini dile getirdi.

Grass-Sessay, Türk şirketlerini geleneksel altyapı projelerinin yanı sıra elektrik üretimi ve enerji depolama alanlarında da yatırım yapmaya çağırdı, hidroelektrik santralleri ile batarya depolama sistemleriyle desteklenen güneş enerjisi tesislerini ise öncelikli işbirliği alanları arasında gösterdi.

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Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki konumuna işaret eden Grass-Sessay, "Türkiye, Asya ile Avrupa arasında köprü olduğu gibi yenilenebilir enerji konusunda da Afrika ile dünyanın geri kalanı arasında da köprü olabilir." ifadesini kullandı.

Sierra Leone'nin yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirebilmek için özel sektör finansmanına ihtiyaç duyduğunu aktaran Grass-Sessay, Türk yatırımcılarla işbirliğine açık olduklarını, bu yatırımların hem şirketlere kazanç sağlayabileceğini hem de halkın yaşam koşullarını iyileştirebileceğini söyledi.

Finansmana hazır projeler AfCEN'de toplandı

Zirve kapsamında Sierra Leone'de ve diğer Batı Afrika ülkelerinde geliştirilmekte olan, finansmana hazır projeleri Afrika İklim ve Enerji Ağı (AfCEN) platformunda bir araya getirdiklerini Grass-Sessay bildirdi.

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Yatırımcıların platform üzerinden enerji, tarımsal sanayi, stratejik minerallerin işlenmesi ve dijital altyapı alanlarındaki projelere ulaşabileceğini söyleyen Grass-Sessay, Sierra Leone'de yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için cumhurbaşkanlığı ile ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon sağladıklarını belirtti.

Grass-Sessay, sözlerini "Sierra Leone yatırıma hazır. Batı Afrika'da büyük bir potansiyelimiz var ancak bunu değerlendirmek için sermayeye ihtiyacımız bulunuyor." ifadeleriyle tamamladı.

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