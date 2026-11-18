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TikTok'ta etkileşim ve para kazanmak amacıyla düzenlenen canlı yayınlara bir yenisi daha eklendi. Daha önce sanal halay, konvoy ve benzeri uygulamalarla gündeme gelen platformda bu kez Kabe ve kutsal değerleri dijital hediye sistemine dönüştürüldü.

Bazı yayıncılar, Kabe'nin üç boyutlu görselini kullanarak hazırladıkları simülasyonlarda izleyicilerin isimlerini taşıyan animasyon karakterlerini tavaf ettirmeye başladı.

SLIME VE SANAL HALAYDAN SONRA ŞİMDİ DE SANAL TAVAF

TikTok'ta daha önce slime yapma yayınları, sanal halay ve konvoy simülasyonları üzerinden izleyicilerden jeton ve dijital hediye toplanması gündeme gelmişti. Bazı kullanıcılar, canlı yayınlarda gönderilen hediyelere karşılık slime hazırlarken bazı yayıncılar ise dijital karakterlerle sanal halay ve konvoylar oluşturmuştu. Para kazanmak amacıyla başvurulan bu yöntemlerin ardından şimdi de kutsal değerlerin benzer bir sisteme dâhil edilmesi dikkat çekti.

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JETON GÖNDERENE SANAL TAVAF, FAZLA GÖNDERENE ZEMZEM İKRAMI

Tepki çeken canlı yayınlarda kullanıcıların isimleri, Kabe görselinin etrafında dolaşan dijital karakterlere yerleştiriliyor. Yayınlara gönderilen hediye ve jeton miktarına göre farklı animasyonlar devreye giriyor.

Düşük miktardaki hediyelere "zemzem ikramı" efekti sunulurken daha fazla jeton gönderen kullanıcılar için Hacerü'l-Esved'e selam verme ve "şeytan taşlama" canlandırmaları gösteriliyor. Yayınlarda "tavafını tamamladı" ve "7 şavt" gibi ifadelerin kullanılması da dikkat çekiyor.

KUTSAL DEĞERLERİ PARA KAZANMA ARACINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Canlı yayınlarda hac ibadetine ait kavramların dijital hediyelerle ilişkilendirilmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Dini içerikli animasyonlarla izleyicileri daha fazla jeton göndermeye yönlendiren yayıncıların kullandığı simülasyon yazılımlarının da internet forumlarında satışa sunulduğu belirtildi.

Söz konusu yazılımların 750 liradan başlayan fiyatlarla pazarlandığı aktarıldı.

Kabe ve hac ibadetine ait kavramların jeton karşılığında sunulan dijital efektlere dönüştürülmesi, sosyal medyada dini istismar tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

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