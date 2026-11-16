“Muhalefet gençleri ucuz iş gücü olarak görüyor”

Siyasi rakipleriyle aralarındaki temel vizyon farkına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görürken, biz gençleri siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Muhalefetin gençleri kendi siyasi tartışmalarında kullandığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar gençleri, para kulelerini, para kutularını, para çantalarını aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.

“Gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz”

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar sırf kendi pisliklerini örtmek için gençlere adres sokakları gösterirken biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz.” dedi.