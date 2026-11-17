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İzmir'de polis ekipleri, aralarında kasten öldürme, yağma, uyuşturucu ticareti ve suç örgütü üyeliği gibi suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu bir grubun deniz yoluyla Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçış hazırlıkları takibe alındı.

ÇEŞME MARİNA'DA 2 TEKNEYE OPERASYON

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Deniz Limanı şube müdürlükleri ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Çeşme Marina'dan hareket etmek üzere olan 2 tekne durduruldu. Teknelerde bulunan 2 firari hükümlü, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli ve yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen 3 kişi olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Teknelerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 6 şarjör ve 98 fişek ele geçirildi.

ARALARINDA CİNAYET VE SUÇ ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİLERİ DE VAR

Yakalanan kişilerin kimlik sorgulamalarında dikkat çeken suç kayıtları ortaya çıktı. M.E.O'nun (21) yağma ve suç örgütü üyeliği, G.A'nın (28) uyuşturucu ticareti, E.E.A'nın (24) ise aralarında kasten öldürmenin de bulunduğu çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. U.Y'nin (38) uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık, C.B'nin (35) ise İstanbul'da işlenen kasten öldürme suçundan arandığı tespit edildi.

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2 FİRARİ HÜKÜMLÜNÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Operasyonda yakalanan E.E.D'nin (33) çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay, A.B'nin (30) ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen diğer 3 kişi hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ ve ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlarından işlem başlatıldı.