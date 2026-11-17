Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı. Şüphelilerden 7’si tutuklama, 19’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince yapılan sorguların ardından Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan’ın tutuklanmasına, 19 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Reklam Reklam

Gündem

Fon soruşturmasında 21 şirkete TMSF kayyum olarak atandı: Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın mal varlıklarına el konuldu

Gündem

Fon soruşturmasında Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Parlakaç'tan dikkat çeken ifade: Yeni Partili Ümit Özlale hakkında 500 bin dolar iddiası

Ekonomi

SPK'dan olağanüstü tasfiye açıklaması: Hisselerde satış baskısının önüne geçildi

Gündem

SPK’dan 65 kişi için suç duyurusu