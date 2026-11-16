Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde sahile ölü bir yunus vurdu. Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler geldi
Sahildeki vatandaşlar, karaya vuran ölü yunusu fark etti. İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Alibeyköy Deniz Temizlik ekibi geldi.
Yunus bulunduğu yerden kaldırıldı
Ekipler, üzerinde yara izleri bulunan yunusu inceledi. Çalışmaların ardından ölü yunus bulunduğu yerden kaldırıldı.
Sahile vuran yunusu çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.