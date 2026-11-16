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Sarıyer'de sahile ölü yunus vurdu: Üzerinde yara izleri bulunuyordu

20:56, 16/11/2026, Pazartesi
IHADHA
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Ekipler, üzerinde yara izleri bulunan yunusu inceledikten sonra bulunduğu yerden kaldırdı.

Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde sahile vuran ölü yunusu çevredeki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine gelen İBB ekipleri, üzerinde yara izleri bulunan yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.

Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde sahile ölü bir yunus vurdu. Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler geldi

Sahildeki vatandaşlar, karaya vuran ölü yunusu fark etti. İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Alibeyköy Deniz Temizlik ekibi geldi.

IHASARIYER RUMELİ KAVAĞI’NDA KARAYA VURAN ÖLÜ YUNUS, EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARDI.
IHASARIYER RUMELİ KAVAĞI’NDA KARAYA VURAN ÖLÜ YUNUS, EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARDI.

Yunus bulunduğu yerden kaldırıldı

Ekipler, üzerinde yara izleri bulunan yunusu inceledi. Çalışmaların ardından ölü yunus bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sahile vuran yunusu çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA
DHA

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Başlıklar :sarıyerrumeli kavağıölü yunusibb
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Sarıyer'de sahile ölü yunus vurdu: Üzerinde yara izleri bulunuyordu
Ekipler, üzerinde yara izleri bulunan yunusu inceledikten sonra bulunduğu yerden kaldırdı.
SARIYER RUMELİ KAVAĞI’NDA KARAYA VURAN ÖLÜ YUNUS, EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARDI.
SARIYER RUMELİ KAVAĞI’NDA KARAYA VURAN ÖLÜ YUNUS, EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARDI.
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