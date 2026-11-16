Midye yarışmasında korku dolu anlar: Kadın yarışmacı ölümden döndü

Ankara'da bir işletmede düzenlenen midye yeme yarışmasında bir kadın yarışmacının boğazına midye kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken kadın, uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Yarışmanın organizatörü Yalçın Türkşanlı, yaşananların kendisi için korkunç olduğunu belirtirken, yarışmacının birkaç gün sonra yeniden yarışmaya katıldığını ve yine kaybettiğini söyledi.