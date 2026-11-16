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Burhaniye ilçesinde Ekim ayından bu yana kısa aralıklarla düşen yağışlar, dağlarda bol miktarda mantar çıkmasına neden oldu. Havaların son zamanlarda ılık gitmesinin ardından Madra ve Kazdağları'nda çıkan melki mantarı, çok sayıda vatandaşa geçim kaynağı oldu.

Kilosu 150 ile 200 lira arasında satılıyor

İlçede iki aydır bol yağış düşüyor, havaların iyi gitmesi de dağlardaki mantar bolluğuyla sonuçlandı. Madra ve Kazdağları'ndan toplanan melki mantarı, kırsal kesimde oturan vatandaşlara geçim kaynağı oldu.

Dağlardan topladıkları mantarın kilosunu 150 ile 200 lira arasında satan vatandaşlar var. İlçe merkezinde oturanlar da mantara doydu.

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IHA MELKİ MANTARI

Ali Metin: Bu günlerde melki bize geçim kaynağı oldu

Kazdağları'ndan getirdiği melkiyi ilçenin çeşitli yerlerinde satan Ali Metin, yağışların bu sene erken başladığını söyledi. Metin, "Havalarında ılık gitmesi üzerine Madra ve Kazdağları eteklerinde bol miktarda melki mantarı çıktı." diye konuştu.

Mantarı bazen kendisinin topladığını, bazen de köylülerden satın aldığını anlatan Metin, topladığı ve satın aldığı mantarları ilçe merkezinde sattığını belirtti. Metin, "Bu günlerde yüzlerce vatandaş dağlardan melki toplayıp satıyor. Köylere alıcılar geliyor." dedi.

Metin, şöyle devam etti: "Melki, bu yörede bilinen zehirsiz bir mantar türü olduğu için insanlar çok ilgi gösteriyor. Kokoreççilik yapıyordum. Bu günlerde melki bize geçim kaynağı oldu"

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Yetkililerden uyarı

Yetkililer ise doğadan toplanan mantarlara karşı vatandaşların çok daha dikkatli ve duyarlı davranmaları gerektiğini ifade ediyor.