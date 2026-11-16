Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir midyecide düzenlenen yarışmada, midyenin boğazına kaçması üzerine fenalaşan kadın yarışmacı, uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Son dönemde farklı konseptlerle düzenlenen yemek yeme yarışmaları sosyal medyada ilgi görüyor. Etimesgut’taki yarışmada ise korku dolu anlar yaşandı. İşletme sahibi Yalçın Türkşanlı ile kadına müdahale eden Ersin Barça, talihsiz anları anlattı.

ERSİN BARÇA

Yarışma 6 senedir düzenleniyor

Yaklaşık 8 sene seyyar satıcılık yapan, 7 senedir de restoran işleten Türkşanlı, şu ifadeleri kullandı: "Normalde sakatat ürünleri satıyorum. Şırdan, mumbar, kokoreç gibi ürünlerim var. Yarışmayı sadece midye üzerinden yapıyorum. Bunu da 6 senedir yapıyorum ve genelde eğlendiğimiz bir nokta. İnsanların kazanmak yerine eğlenmek için gelinen bir noktada yarışma yapıyoruz"

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Restoran işletmeciliğinin zor bir iş olduğunu ve artık her şeyin sosyal medyada yer aldığını belirten Türkşanlı, üretici olmak gerektiğini, bu sebeple aklına yarışma fikrinin geldiğini söyledi.

IHA ANKARA'DA MİDYE YEME YARIŞMASI SIRASINDA LOKMA BOĞAZINA KAÇAN KADIN, UYGULANAN HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI.

Heimlich müdahalesi ile yarışmacıyı kurtardık

Kötü bir olay atlattıklarını dile getiren Türkşanlı, yarışmayı her zamanki gibi sunduğu sırada yaşananları anlattı.

Türkşanlı, "Bizim için çok ilginç ve üzücü bir olaydı. Yarışmayı sunuyordum her zamanki gibi. Yarışmacı tam kazandı derken, normalde yutması gereken lokmayı çıkarmaya ve istifra etmeye başladı. Bu konuda da benim tiklerim var. Kafamı çevirip öndeki kameraya konuşmaya başladım. Bu sırada da yarışmacı fenalaşmış. Ben öksüre öksüre istifra ediyor sandım. Bundan dolayı bakmadım. Benim için korkunç bir şey. Heimlich müdahalesi ile yarışmacıyı kurtardık" dedi.

YALÇIN TÜRKŞANLI

Yarışmacı aslında memnun

Türkşanlı, yarışmacının memnun olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Aradan birkaç gün sonra gelip tekrar yarıştı ve yine kaybetti. Yarışmacı aslında memnun. Eşi geldi, kazandı. O da mutlu. Sosyal medyada paylaştıktan sonra belirli tepkiler aldım. Görüntülerde öyle olmuş tabii. Yaşanan olayın farkında olmadığım için yarışmacıyla ilgilenmiyor gibi olmuş. Müşteri memnuniyeti sağlamayan hiçbir firma büyüyemez. Bu mantıkta büyüyen bir esnaflığımız var"

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Sağlık çalışanı olmadan yarışmayı başlatmadığını ifade eden Türkşanlı, daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadıklarını kaydetti. Restoranlara uyarıda bulunan Türkşanlı, böyle durumlarda sağlık çalışanı bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Barça: Heimlich müdahalesi ile kurtardık

Yanlarında bulunan hemşireye yardımcı olarak Heimlich manevrası uyguladığını aktaran Barça, olayı şöyle anlattı:

"Yarışmalar genelde heyecanlı oluyor. 1 dakika içinde 20 midye yendiği için kısa bir süre zarfı oluyor. Yarışmayı izlerken bayan arkadaş rahatsızlandı. Tabii bu konuda eğitim aldığımız için Heimlich müdahalesi ile kurtardık. Şanssız bir gün atlattık, sonrasında tatlıya bağlandı. Güldük, eğlendik. Böyle bir talihsiz olay yaşadık. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Başarılı bir şekilde atlattık"

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