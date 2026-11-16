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Sanal bahis ve kumar bağımlılığına karşı hukuki tedbirler masada

Oğuzhan Ürüşan 13:41, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Çalıştayda öne çıkan konulardan biri, kumar bağımlılığı nedeniyle ailelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlar oldu.

Kumar bağımlılığı nedeniyle ailelerin ekonomik yıkıma sürüklenmesini önleyecek hukuki tedbirler masaya yatırıldı. Yeşilay ve Oy Birliği Derneği tarafından düzenlenen Bağımlılık Hukuku Çalıştayı'nda, kumar bağımlılarının aile bütçesini tehlikeye atmasını önleyecek hukuki kısıtlamalar, zorunlu rehabilitasyonun yasal sınırları ve bağımlılıktan kurtulan kişilerin yeniden çalışma hayatına kazandırılması ele alındı. Çalıştayda, bağımlı bireylerin hakları ile ailelerinin ekonomik güvenliğini birlikte koruyacak yeni bir hukuki çerçeve oluşturulması değerlendirildi.

Kumar bağımlılığının bireyler ve aileler üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri, hukukçuları ve alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Yeşilay ve Oy Birliği Derneği iş birliğiyle düzenlenen Bağımlılık Hukuku Çalıştayları'nın ilki, İstanbul'daki Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Anayasa, ceza, medeni hukuk, iş hukuku ve bilişim hukuku alanlarından akademisyenlerle kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kumar bağımlılığıyla mücadelede mevcut yasaların sunduğu imkânlar ve uygulamada karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.

AİLE BÜTÇESİ KORUNACAK

Çalıştayda öne çıkan konulardan biri, kumar bağımlılığı nedeniyle ailelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlar oldu. Bağımlı kişilerin mal varlıklarını kontrolsüz biçimde tüketmesinin önlenmesi ve aile bireylerinin ekonomik haklarının korunması için mevcut hukuki mekanizmalar ele alındı. Türk Medeni Kanunu'nda yer alan, kişinin kendisini veya ailesini yoksulluğa düşürme tehlikesi oluşturması durumunda uygulanabilen kısıtlama hükümlerinin bağımlılık vakaları bakımından değerlendirilmesi gündeme geldi. Bu tedbirlerin hangi koşullarda uygulanabileceği ve ailelerin korunmasında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulup duyulmadığı üzerinde duruldu.

ZORUNLU TEDAVİNİN SINIRLARI

Toplantıda, bağımlı kişilerin tedaviye yönlendirilmesi ve rehabilitasyon süreçlerinin hukuki boyutu da tartışıldı. Özellikle zorunlu rehabilitasyon uygulamalarının hangi şartlarda mümkün olabileceği, kişinin kendi kararlarını verme hakkı ile sağlığının ve ailesinin korunması arasındaki denge değerlendirildi. Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca cezai yaptırımlardan ibaret olmadığına dikkat çekilen görüşmelerde, tedavi süreçlerinin hukuki güvencelerle desteklenmesi ve bağımlılıktan kurtulan bireylerin sosyal hayata yeniden katılması ele alındı.

İŞ HAYATINA DÖNÜŞ ELE ALINDI

Çalıştayın bir diğer gündemini bağımlılığın çalışma hayatına etkileri oluşturdu. Tedavi ve rehabilitasyon sürecindeki kişilerin istihdamdan kopmasının önlenmesi, iş hayatına dönüşlerinin kolaylaştırılması ve iş hukukunun sunduğu koruyucu mekanizmalar değerlendirildi. Bağımlılığın yalnızca bireysel bir sağlık sorunu olarak değil, aile ve çalışma hayatını da etkileyen hukuki bir mesele olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

DİJİTAL KUMARA HUKUKİ DENETİM

Yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar faaliyetleriyle mücadelede mevcut mevzuatın uygulanması da çalıştayın gündemindeydi. Kumar sitelerine erişimin engellenmesi, yasa dışı para transferlerinin takibi, suç gelirlerine el konulması ve dijital platformların sorumlulukları değerlendirildi. Bu alanlarda hâlihazırda uygulanan tedbirlerin etkinliğinin arttırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi kararlaştırıldı. Çalıştayda ele alınan başlıklar doğrultusunda mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının ve politika önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Ortaya çıkan öneriler, hazırlanacak sonuç bildirgesiyle ilgili kamu kurumlarına ve kamuoyuna sunulacak.


Gündem
Kumar bağımlılığına hukuki mercek

Başlıklar :yeşilaybağımlılık hukuku çalıştayıkumar bağımlılığısanal bahis
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Sanal bahis ve kumar bağımlılığına karşı hukuki tedbirler masada
Çalıştayda öne çıkan konulardan biri, kumar bağımlılığı nedeniyle ailelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlar oldu.
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