Kumar bağımlılığına hukuki mercek

Toplantının ana gündemini kumar bağımlılığı oluşturacak. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede erişim engelleri, para trafiğinin takibi, suç gelirlerine el konulması ve dijital delillerin incelenmesi gibi başlıklar da değerlendirilecek.
BAŞVURULAR ARTTI
Çalıştayda ayrıca kumar nedeniyle oluşan borçlar, ailelerin ekonomik güvenliği, bağımlıların tedaviye erişimi ve dijital platformların sorumluluğu ele alınacak. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine kumar nedeniyle yapılan başvuruların 2022’de 3 bin 6 iken 2025’te 5 bin 748’e yükseldiği bildirildi. Başvuruların önemli bölümünü 20-40 yaş grubundakiler oluştururken, Yeşilay bağımlılıkla mücadelede ücretsiz psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışmalarını genişletmeye hazırlanıyor.
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