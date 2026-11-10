Jandarmadan sanal devriye: 400 internet sitesine erişim engeli getirildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 400 internet sitesine Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından erişim engeli getirildi.

762 sosyal medya hesabı ve URL adresi inceleme altına alındı

Edinilen bilgilere göre, 2-8 Kasım tarihlerinde yürütülen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi inceleme altına alındı. 336 internet sitesinin yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu, yapılan incelemeler sonucunda belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına iletilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Beş şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı

Ayrıca, 2026’da meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda; Etimesgut, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle’deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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401 internet sitesine erişim engellendi

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