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Rusya'dan Apple, Google, Telegram ve Wikipedia'ya para cezası yağmuru

15:47, 10/11/2026, Salı
AA
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Moskova yönetimi küresel dijital platformlar üzerindeki denetimini sıkılaştırmaya devam ediyor.

Rusya'da mahkeme; Apple, Google, Telegram ve Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı'na yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 26,3 milyon ruble (yaklaşık 318 bin dolar) para cezası kesti. En yüksek ceza 15,2 milyon ruble ile Wikimedia Vakfı'na verildi.

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, teknoloji devleri ve dijital platformlar aleyhine açılan davalarda kararlarını açıkladı. Şirketlerin Rus mevzuatına göre yasaklı kabul edilen içerikleri platformlarından silmemesi cezalandırıldı.

EN YÜKSEK CEZA WİKİMEDİA'YA

Taganskiy Bölge Mahkemesi'nin kararına göre para cezalarının kurumlar arasındaki dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Wikimedia Vakfı: 15,2 milyon ruble
  • Google: 3,8 milyon ruble
  • Telegram: 3,8 milyon ruble
  • Apple: 3,5 milyon ruble

Cezaların temel gerekçesi olarak Rusya yasalarına göre engellenmesi gereken içeriklerin süresi içinde sistemlerden kaldırılmaması gösterildi.

TELEGRAM VE APPLE DAVA DOSYALARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Telegram'a yönelik davanın, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yanlış ve asılsız bilgi içerdiği öne sürülen paylaşımların silinmemesiyle doğrudan bağlantılı olduğu açıklandı. Öte yandan teknoloji devi Apple aleyhine açılan duruşmanın, şirketin ticari ve gizli bilgilerinin kamuoyuna sızabileceği gerekçesiyle basına kapalı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

RUSYA'NIN TEKNOLOJİ DEVLERİNE YÖNELİK CEZA MESAİSİ SÜRÜYOR

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ve adli makamlar, ülkedeki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen, temsilcilik açmayan veya mevzuata aykırı içerikleri kaldırmayan yabancı teknoloji platformlarına daha önce de milyonlarca dolarlık yaptırımlar uygulamıştı. Bu son kararla birlikte Moskova yönetimi küresel dijital platformlar üzerindeki denetimini sıkılaştırmaya devam ediyor.


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Başlıklar :AppleGoogleRusyaTelegram
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Rusya'dan Apple, Google, Telegram ve Wikipedia'ya para cezası yağmuru
Moskova yönetimi küresel dijital platformlar üzerindeki denetimini sıkılaştırmaya devam ediyor.
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