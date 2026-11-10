Rusya'dan Apple, Google, Telegram ve Wikipedia'ya para cezası yağmuru

PHP nedir, ne işe yarar ve php2shell güvenlik açığı neden önemli? İnterneti ve bankaları etkiler mi? İşte alınması gereken önlemler

PHP güvenlik açığı için Siber Güvenlik Başkanlığı ulusal ölçekte tarama başlattı, kurum ve kuruluşlara acil bildirim gönderdi. “php2shell” adı verilen iki kritik zafiyetin, PHP tabanlı uygulamalarda yetkisiz kod çalıştırılmasına ve veri güvenliği ile hizmet sürekliliğinin etkilenmesine yol açabileceği belirtildi. PHP nedir, ne işe yarar? Güvenlik açıkları internet kesintisine neden olur mu, bankaları etkiler mi? İşte açıklanan riskler ve kurumların alması istenen önlemler.