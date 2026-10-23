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Dünyada PHP paniği

Dünyada PHP paniği

Saliha Engin
04:00, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 04:01, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Dünyada PHP paniği
Arşiv.

Dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70’inde kullanılan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, çok sayıda internet sitesindeki verileri tehdit ediyor. Kişisel ve finansal bilgiler tehlikede. Kurumlara yazılımlarını güncelleme çağrısı yapıldı. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, “Kişisel veriler, kredi kartı veya ödeme bilgileriniz çalınabilir” uyarısında bulundu.

Dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. İnternetin yaklaşık yüzde 70'inde kullanılan PHP, web sitelerinin arka planında çalışan ve sayfaların oluşturulmasını sağlayan bir programlama dili. Bir kullanıcı internet sitesini ziyaret ettiğinde sunucu, PHP aracılığıyla sayfanın içeriğini hazırlayabiliyor ve tamamlanan sayfayı kullanıcının tarayıcısına gönderiyor. Böylece kullanıcılar metinleri, görselleri, hesap bilgilerini ve diğer dinamik içerikleri görüntüleyebiliyor. Kullanıcı girişi, yorumlar, arama işlevleri ve çevrimiçi mağazalardaki bazı işlemler de PHP ile geliştirilebiliyor. PHP'nin önemli özelliklerinden biri, bu işlemleri kullanıcının bilgisayarında değil, sunucuda gerçekleştirmesi. Haliyle sunucuda saklanan parolalar, API anahtarları, şifreleme sertifikaları ve veri tabanları da risk altında.

DÜNYA ALARMDA

“PHP2Shell” olarak adlandırılan bu açıklar, belirli koşullarda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sistemlere müdahale edebilmesine imkan tanıyor. Güvenlik açıklarının ortaya çıkmasıyla birlikte bazı Avrupa ülkelerindeki kamu kurumları, sistemlerini korumak amacıyla internet sitelerini geçici olarak erişime kapattı. Uluslararası ölçekte güvenlik uyarılarına konu olan bu durum, yazılımların güncellenmesini ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasını önemli hale getiriyor.

GÜNCEL YAZILIMA GEÇİLMELİ

Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıkları üzerine harekete geçti. Ulusal ölçekte güvenlik taramaları başlatılırken, kamu kurumları ve özel sektöre sistemlerini güncelleme çağrısı yapıldı. Başkanlıktan dün yapılan açıklamada “Güncel yazılımların kullanılması ve düzenli güvenlik kontrollerinin yapılması, olası siber risklerin azaltılmasında temel önleyici tedbirler arasında yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE ALARM

Yapay zekâ tarafından tespit edilen açığın sunuculara uzaktan erişim sağlayıp kişisel verilerin, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin ele geçirilmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Geçmişe dönük inceleme şart

  • Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, PHP’nin alışveriş, yemek siparişi ve ikinci el ürün satışı gibi pek çok çevrimiçi hizmette kullanıldığı bilgisini verdi. PHP’nin işlemleri kullanıcının cihazında değil, sunucu tarafında gerçekleştirdiğini anlatan Demircan, “Bu nedenle güvenlik açığının hedefinde, gerekli güncellemeleri yapmayan sistemler bulunuyor” dedi. Açığın yalnızca kurumların sistemlerini ilgilendiren bir sorun olmadığına dikkat çeken Demircan, ele geçirilen siteler üzerinden kullanıcıların da dolaylı olarak etkilenebileceğini ifade etti. Sunuculara zararlı yazılımlar yüklenebileceği ve sistemdeki bilgilerin ele geçirilebileceğini kaydeden Demircan “Kötü niyetli kişiler uzaktan bu tarz kodlar çalıştırarak PHP tabanlı web sitesi kullanan sunuculardan doğrudan o veriyi çekebilirler. Sunucularda bulunan kişisel veriler, kredi kartı bilgileri veya ödeme verileri saldırganların eline geçebilir” diye konuştu. Son kullanıcıların doğrudan alabileceği bir önlem bulunmadığını, açığın tamamen kurumsal bazda kapatılması gereken bir açık olduğunu vurgulayan Demircan, PHP’nin bahsi geçen versiyonunu kullanan tüm kurumların şu an risk altında olduğuna dikkat çekti. Söz konusu açığın uzun süredir bulunduğu bilgisini de veren Demircan, açığın bugüne kadar kimler tarafından kullanıldığının bilinmediğini belirterek, bu nedenle kurumlara yalnızca güvenlik güncellemesi yapmakla yetinmeyip geçmişe dönük inceleme çağrısında bulundu.
Osman Demircan
Osman Demircan

e-Devlet’te sorun yok

  • 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet’te, PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin gerçekleştirilen incelemelerde, hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi. Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sunulmaya devam ettiğini açıkladı.



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Başlıklar :PHPİnternetGüvenlik
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