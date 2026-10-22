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İşte 5 soruda yazılım altyapısı PHP'deki güvenlik krizi

İşte 5 soruda yazılım altyapısı PHP'deki güvenlik krizi

14:43, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:43, 22/10/2026, Perşembe
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İşte 5 soruda yazılım altyapısı PHP'deki güvenlik krizi
İnternet sitelerinin yüzde 70'inden fazlasında kullanılan PHP programlama dilinde iki kritik güvenlik açığı tespit edildi.

İnternet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki kritik güvenlik açığına karşı dünya genelinde yeni önlemler devreye alınırken kurum ve kuruluşlar açıkların giderilmesi için güncellemelere odaklandı.

PHP yazılım altyapısı, çevrim içi uygulamalarda yaygın olarak kullanılıyor. Son olarak bu dili etkileyen iki kritik güvenlik zafiyeti tespit edildi. Bu zafiyetlerin belirli koşullarda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifre gerekmeden savunmasız sistemlere müdahale edebilmesine olanak tanıdığı belirlendi.

Birçok ülkenin, söz konusu altyapıyı kullanan kurum ve işletmeleri uyarması dünya genelinde güvenlik arayışını beraberinde getirdi. Sistem güncelleme çalışmalarıyla muhtemel risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Gelişmeler, PHP güvenlik açığının ne olduğu, bunun ne gibi sonuçlar doğuracağı ve altyapıyı kullanan kurum ve işletmelerin sistemlerini nasıl koruyabileceği sorularını gündeme taşıdı. İnternet ve çevrim içi uygulamaları kullananlar da risklere karşı tedbirlere yöneldi.

Konuya ilişkin merak edilen 5 soru ve cevapları şöyle:

1- PHP nedir?

PHP, dünya genelinde çok sayıda internet sitesi ve kurumsal uygulamanın temelinde kullanılan bir programlama dilidir.

2- PHP'de güvenlik açığı ne anlama geliyor?

Bu tür sistemlerde yazılımın kod yapısında hatalar olması, bellek yönetimi sorunları, güvenlik kontrollerindeki eksiklikler ve güncellemelerin zamanında uygulanmaması kritik güvenlik açıklarına yol açabiliyor.

Son olarak, PHP programlama dilini etkileyen iki kritik güvenlik zafiyetinin bulunduğu ve söz konusu zafiyetlerin uzaktan kod çalıştırılmasına olanak tanıyabileceği belirlendi.

"PHP2Shell" olarak adlandırılan bu açıklar, belirli koşullarda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sistemlere müdahale edebilmesine olanak tanıdığı anlaşıldı.

3- Güvenlik açığına karşı ülkeler ne gibi önlemler aldı?

Uluslararası ölçekte güvenlik uyarılarının yayımlanmasıyla birçok ülke çeşitli tedbirlere odaklandı.

Bu kapsamda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), iki kritik güvenlik açığının tespit edildiği konusunda uyarıda bulundu.

Hollanda, vatandaşlık hizmeti sunan siteleri erişime kapattı.

Fransa, valiliklerin internet siteleri için benzer kararları uygulamaya aldı.

Danimarka, Norveç ve Finlandiya sistem kullanıcılarına yönelik uyarılar yayımladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, PHP kullanan internet sitelerine açığı düzeltmeye yönelik güncelleme çağrısı yaptı.

Güney Kore, siber kriz uyarı seviyesini yükseltirken kamu kurumları ve şirketlerden sistemlerini güvenli hale getirmeleri ve açıkları gidermek için gerekli güncellemeleri yapmaları uyarısında bulundu.

4- Türkiye bu konuda hangi adımları attı?

Türkiye'de risklerin önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirdi. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güvenli sürümlere geçmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Ulusal ölçekte güvenlik taramaları ve teknik takip çalışmaları sürüyor.

e-Devlet Kapısı'nda, PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin gerçekleştirilen incelemelerde, hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi.

5- Vatandaşlar için risk var mı, kurum ve işletmeler neler yapmalı?

Güvenlik açıkları, vatandaşların kişisel verilerinin bulunduğu internet siteleri ve çevrim içi hizmetler açısından risk oluştursa da bu durum kişisel verilerin ele geçirildiği anlamına gelmiyor.

Bilişim uzmanları, vatandaşların bu süreçte paniğe kapılmak yerine temel dijital güvenlik önlemlerini uygulamasının önem taşıdığını belirtiyor.

Kurum ve kuruluşlarının ise PHP tabanlı uygulamalarının güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atması önem taşıyor. PHP için resmi güvenlik güncellemesi yayımlandı. Kurumların etkilenen sistemlerini belirleyerek bunları güvenli sürümlere yükseltmeleri önem taşıyor.

Sistemlerin güvenliği için yalnızca güvenilir ve yetkili IP adreslerinin kullanılması gerekiyor.

Yurt dışı erişim ihtiyacı bulunmayan sistemlerin de uluslararası trafiğe kapatılmasına önem veriliyor.

İşletmelerin kendi sistemlerinde PHP kullanıp kullanmadığını ve hangi sürümün aktif olduğunu belirlemesinin önemine dikkati çekiliyor.

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Başlıklar :5 sorudaaltyapıgüvenlik açığıinternetPHP
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