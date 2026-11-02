Anasayfa
Teknoloji
İnternet
Savunma Sanayiindeki atak yayıncılıkta da yeni bir dönem başlattı

Savunma Sanayiindeki atak yayıncılıkta da yeni bir dönem başlattı

17:08, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Savunma Sanayiindeki atak yayıncılıkta da yeni bir dönem başlattı
Savunma Sanayiindeki büyüme medyaya da yansıyor.

Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda yakaladığı ivme, medya ve yayıncılık sektörüne de yansıdı. Yerli ve millî savunma projelerine yönelik artan ilgi, bu alanda uzmanlaşan yeni nesil dijital medya platformlarının gelişimine zemin hazırladı.

Türkiye'nin savunma sanayiinde bir atak dönemine girdiği vizyonuyla yayın hayatına başlayan Attack Time, bu dönüşümden ilham alarak savunma, havacılık ve teknoloji alanındaki gelişmeleri geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledi.

Adını da Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımından alan Attack Time, yerli savunma projelerinden uluslararası askerî teknolojilere kadar geniş bir alanda yayıncılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Sosyal Medyadan İnternet Haberciliğine

FS Medya bünyesinde kurulan Attack Time, sosyal medyada kısa sürede 50 bin takipçiye ve 200 milyonun üzerinde gösterime ulaşarak önemli bir dijital erişim elde etti.

Sosyal medyada başlayan yayıncılık yolculuğunu bir adım ileri taşıyan platform, artık kendi internet haber sitesiyle de okuyucularıyla buluşuyor.

Yıllık Almanak ile Savunma Sanayiinin envanteri oluşturulacak

Attack Time, yeni yayın döneminde dijital haberciliğin yanı sıra basılı yayıncılığa da adım atmayı planlıyor.

Yılda bir kez almanak niteliğinde özel bir dergi yayımlamayı hedefleyen platform, Türkiye'nin savunma sanayiinde yıl boyunca hayata geçirilen projeleri, teknolojik gelişmeleri, üretim kapasitesini ve sektörel başarıları tek bir yayında toplamayı amaçlıyor.

Derginin yalnızca bir yayın değil, aynı zamanda Türk savunma sanayiinin gelişimini kayıt altına alan, yıllar içinde başvurulabilecek bir envanter ve arşiv kaynağı olması hedefleniyor.

Savunma Sanayiindeki büyüme medyaya da yansıyor

Türkiye'nin savunma sanayiinde artan üretim kapasitesi, teknolojik yatırımları ve uluslararası faaliyetleri, sektöre yönelik bilgi ihtiyacını da artırıyor.

Bu gelişmeler savunma sanayii haberciliğini geniş kitlelerin ilgi gösterdiği bir yayıncılık alanına dönüştürürken, Attack Time da bu dönüşümün yeni nesil medya markalarından biri olarak öne çıkıyor.

FS Medya, Attack Time'ın internet haberciliği ve yıllık almanak hedefiyle savunma sanayii yayıncılığında kalıcı, güvenilir ve arşiv değeri taşıyan bir medya markası oluşturmayı amaçlıyor.


Dünya askeri literatürüne geçecek tarihi ilk: TB2 SİHA gökyüzünden kamikaze İDA PİRANA'yı yönetecek hedefi tam 12'den vurdu!
Savunmadaki Türkler
Dünya askeri literatürüne geçecek tarihi ilk: TB2 SİHA gökyüzünden kamikaze İDA PİRANA'yı yönetecek hedefi tam 12'den vurdu!
Türk dünyasında 163 maddelik dev imza: Ankara Bildirisi yayımlandı
Gündem
Türk dünyasında 163 maddelik dev imza: Ankara Bildirisi yayımlandı
Enerji, savunma ve ticarette iş birliği
Ekonomi
Enerji, savunma ve ticarette iş birliği

Başlıklar :Attack Timeinternet haberciliğisavunma sanayii
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026