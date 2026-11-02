Savunma Sanayiindeki atak yayıncılıkta da yeni bir dönem başlattı

Türkiye'nin savunma sanayiinde bir atak dönemine girdiği vizyonuyla yayın hayatına başlayan Attack Time, bu dönüşümden ilham alarak savunma, havacılık ve teknoloji alanındaki gelişmeleri geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledi.

Adını da Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımından alan Attack Time, yerli savunma projelerinden uluslararası askerî teknolojilere kadar geniş bir alanda yayıncılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Sosyal Medyadan İnternet Haberciliğine

FS Medya bünyesinde kurulan Attack Time, sosyal medyada kısa sürede 50 bin takipçiye ve 200 milyonun üzerinde gösterime ulaşarak önemli bir dijital erişim elde etti.

Sosyal medyada başlayan yayıncılık yolculuğunu bir adım ileri taşıyan platform, artık kendi internet haber sitesiyle de okuyucularıyla buluşuyor.

Yıllık Almanak ile Savunma Sanayiinin envanteri oluşturulacak

Attack Time, yeni yayın döneminde dijital haberciliğin yanı sıra basılı yayıncılığa da adım atmayı planlıyor.

Yılda bir kez almanak niteliğinde özel bir dergi yayımlamayı hedefleyen platform, Türkiye'nin savunma sanayiinde yıl boyunca hayata geçirilen projeleri, teknolojik gelişmeleri, üretim kapasitesini ve sektörel başarıları tek bir yayında toplamayı amaçlıyor.

Derginin yalnızca bir yayın değil, aynı zamanda Türk savunma sanayiinin gelişimini kayıt altına alan, yıllar içinde başvurulabilecek bir envanter ve arşiv kaynağı olması hedefleniyor.

Savunma Sanayiindeki büyüme medyaya da yansıyor

Türkiye'nin savunma sanayiinde artan üretim kapasitesi, teknolojik yatırımları ve uluslararası faaliyetleri, sektöre yönelik bilgi ihtiyacını da artırıyor.

Bu gelişmeler savunma sanayii haberciliğini geniş kitlelerin ilgi gösterdiği bir yayıncılık alanına dönüştürürken, Attack Time da bu dönüşümün yeni nesil medya markalarından biri olarak öne çıkıyor.

FS Medya, Attack Time'ın internet haberciliği ve yıllık almanak hedefiyle savunma sanayii yayıncılığında kalıcı, güvenilir ve arşiv değeri taşıyan bir medya markası oluşturmayı amaçlıyor.

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