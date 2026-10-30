Dünya askeri literatürüne geçecek tarihi ilk: TB2 SİHA gökyüzünden kamikaze İDA PİRANA'yı yönetecek hedefi tam 12'den vurdu!

Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı, Türk savunma sanayiinin ulaştığı zirve noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Testte, kamikaze İDA PİRANA ile gökyüzündeki SİHA'nın entegre bir şekilde çalışması, küresel askeri dengeleri sarsacak bir kabiliyeti sahada kanıtladı. Peki, bu başarı neden dünyada bir ilk olarak nitelendiriliyor ve önceki testlerden farkı ne?

Ekim 2023'ten bugüne: Gözcü rolden "uçan komuta merkezi"ne?

Hafızaları tazelemek gerekirse; Ekim 2023'te Mersin açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta TB2 ve ALBATROS-S kamikaze İDA sürüsü ortak bir operasyonla hedef gemiyi batırmıştı. Ancak o testte TB2 yalnızca "gözcü" rolü üstleniyor, hedefi tespit ederek koordinatları kıyıya bildiriyor ve deniz araçları kıyıdan yönlendiriliyordu.

Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı’nda gerçekleşen son aşama ise teknolojiyi bambaşka bir boyuta taşıdı. Bu kez TB2, sadece hedefi gören bir göz değil; PİRANA kamikaze deniz aracının dümenini ve gaz kolunu doğrudan gökyüzünden yöneten "uçan bir komuta merkezi" oldu.

PİRANA: "EBU" doktriniyle geliştirilen gizli güç

Saha testinin yıldızı olan PİRANA kamikaze İDA, tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor:

EBU Doktrini: Sistem "Etkili, Basit ve Ucuz" felsefesiyle geliştirildi.

Hız ve Menzil: 1.200 kilogram deplasmana ve su jeti itki sistemli dizel motora sahip olan araç, 40 knotun (saatte 75 km+) üzerinde bir süratle ilerleyebiliyor. Radar izini sönümleyen özel kompozit gövdesiyle düşman gemilerine fark edilmeden yaklaşabilen PİRANA, 200 deniz milini (370+ km) aşan görev menziline sahip.

Akıllı Tapa Teknolojisi: Burun kısmındaki 100 kilogramlık yüksek patlayıcılı ve delici harp başlığı; çarpışma açısını, hızı ve düşman gemisinin zırh yapısını saliseler içinde hesaplayarak en yıkıcı patlama anını seçiyor.

Sürü Taktikleri: Sürü halinde saldırıya geçen PİRANA'lar, agresif manevralarla düşman radarlarını ve savunma toplarını oyalarken, diğerleri savunma hattını yarıp hedefe kilitleniyor.

Fizik kuralları altüst oldu: Neden TB2 üzerinden kontrol hayati?

PİRANA zaten 200 deniz mili menzile ve uydu kontrolüne sahipken, neden Bayraktar TB2 üzerinden yönetilmesi hayati bir önem taşıyor? Cevap, fiziğin temel kurallarında saklı:

1. Radyo Bağlantısı Engeli: Deniz yüzeyine çok yakın seyreden bir İDA ile kıyıdaki istasyon arasındaki doğrudan radyo bağlantısı, dünyanın şekli nedeniyle yaklaşık 20 deniz mili sonra kesilir.

2. Uydu Gecikmesi ve Risk: Uydu üzerinden kontrolde sinyalin uzaya gidip gelmesi gecikme yaratır; ayrıca yoğun elektronik harp ortamında uydu bağlantısı kolayca karıştırılabilir.

İşte Bayraktar TB2, 20 bin feet irtifada devreye girerek bu fiziksel engeli tamamen ortadan kaldırıyor. TB2, kıyı/ana gemi ile denizdeki PİRANA arasında yüksek hızlı, kesintisiz ve karıştırılması çok zor bir radyo frekansı köprüsü kuruyor. Su yüzeyinde görüşü kısıtlı olan PİRANA'ya yukarıdan geniş açılı rehberlik sağlayan bu sistem, "gören göz ile vuran yumruğu" saniyeler içinde birleştiriyor.

Sadece saldırı değil: MKE TOLGA kalkanı da sahnedeydi

Tatbikat yalnızca taarruz gücünü değil, bu sistemi durduracak hava savunma kalkanını da gözler önüne serdi. İlk defa bir savaş gemisine, TCG BEYKOZ korvetine entegre edilen MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi; dakikada 3 bin 200 atım hızıyla rakiplerinin üç katı ateş gücüne ulaşarak hem kamikaze İHA hem de kamikaze İDA hedeflerini havada ve denizde parçaladı.

Böylece Türkiye, insansız deniz harbinde hem saldırı hem de savunma denklemini aynı anda çözdüğünü tescilledi.

Türkiye bu küresel ligde nerede duruyor?

Dünyada pek çok ülke tekil olarak İHA veya İDA üretebiliyor; ancak farklı harekat alanlarındaki insansız sistemleri ortak bir ağda birleştirip hedef vuran ülke sayısı dünyada yalnızca dört: Türkiye, ABD, Ukrayna ve Çin. (İngiltere ve İsrail'in sınırlı Ar-Ge çalışmaları eklendiğinde dahi bu sayı altıyı geçmiyor.)

Ancak bu dört ülke kıyaslandığında Türkiye’yi zirveye yerleştiren kritik bir fark bulunuyor: Tam bağımsız komuta kontrol!

Ukrayna, Karadeniz'de Magura V5 ve Sea Baby ile Rus gemilerini vursa da, araçları yönlendirmek için SpaceX'in ticari Starlink uydularını kullanıyor. Kırım açıklarında SpaceX'in bağlantıyı kesmesiyle Ukrayna operasyonları çökmüştü.

ABD Donanması, Project Overmatch ve Task Force 59 ile ağlar kursa da bürokratik çekinceler nedeniyle İDA'ları silahlandırmakta tereddüt yaşıyor.

Çin, sürü gösterileri yapsa da gerçek atışlı bir hava-deniz vuruş zincirini sahada kanıtlamış değil.

Türkiye ise yabancı hiçbir ticari uyduya veya devlete muhtaç olmadan; kendi SİHA'ları TB2 ve TB3'ü, kendi komuta yazılımı ADVENT'i ve kendi vurucu gücü PİRANA'yı tek bir milli ağda birleştirmeyi başardı.

Özetle Türkiye; artık sadece insansız araç üreten bir ülke değil, dünyada geleceğin robotik deniz savaşı doktrinini bizzat yazan ve sahada uygulayan lider güç konumunda bulunuyor.

Savunmadaki Türkler

Gökyüzünde ölüm kalım kumarını bitiren milli kalkan: ASELSAN'dan IDENTA 840

Savunmadaki Türkler

Sokaklardaki tekerlekli ajanlar: Bir yazılımla yürüyen güdümlü füzeye nasıl dönüşüyorlar?

Savunmadaki Türkler

Mehmetçik'ten gövde gösterisi

Savunmadaki Türkler

TEKNOFEST’te kaybolan çocuğu ASELSAN'ın yapay zekası KAHİN dakikalar içinde buldu

Savunmadaki Türkler

Uykusuz geceler ve gelen zafer: TEKNOFEST şampiyonlarının kürsünün arkasında yaşadıkları