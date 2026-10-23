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Savunmadaki Türkler
Gökyüzünde ölüm kalım kumarını bitiren milli kalkan: ASELSAN'dan IDENTA 840
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Ensar Esmer
18:28, 23/10/2026, Cuma

Gökyüzünde ölüm kalım kumarını bitiren milli kalkan: ASELSAN'dan IDENTA 840

Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN, muharebe sahasında dost ve düşman unsurların saniyeler içinde ayırt edilmesini sağlayan yeni nesil Dost-Düşman Tanıma Sistemi (IFF) IDENTA 840'ı tanıttı. Bağımsız hareket kabiliyetiyle öne çıkan sistem, 250 kilometrelik menziliyle gökyüzündeki kritik kör noktaları tamamen ortadan kaldırıyor.

Modern muharebe sahasında bir hava savunma personelinin en kritik sınavı karar anıdır. Radarda yaklaşan bir temas görüldüğünde tetiğe basmak ile basmamak arasındaki fark, saniyelerle ölçülen hayati bir dengeyi temsil eder.

Yanlış bir karar kahraman bir pilotun dost ateşiyle vurulmasına yol açabileceği gibi, geç kalınan birkaç saniye ise tüm bir birliğin yok olması anlamına gelebilir.

Türk savunma sanayii, geçmişte acı tecrübelerle öğrenilen bu riskleri sıfıra indirmek adına yüksek teknolojili milli çözümler üretmeyi sürdürüyor.

Kocatepe'nin acı dersinden milli kriptolu sistemlere

Türkiye, dost-düşman ayrımının sahadaki hayati önemini 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında en ağır bedellerden birini ödeyerek yaşadı.

Baf açıklarında görev yapan TCG Kocatepe muhribi; iletişim kopuklukları, istihbarat kargaşası ve dönemin yetersiz teknik imkanları neticesinde kendi savaş uçaklarımız tarafından hedef alındı.

Güverteye serilen tanıma panoları ve Türkçe telsiz çağrılarına rağmen önlenemeyen bu trajedi, muharebe sahasında yerli ve elektronik tabanlı bir kimlik doğrulama altyapısının zorunluluğunu ortaya koydu.

Yıllar içinde bu açığı kapatmak için harekete geçen ASELSAN mühendisleri, NATO'nun en yüksek standardı olan Mod 5 seviyesinde, tamamen milli kripto cihazlarıyla korunan IFF (Identification Friend or Foe) sistemlerini geliştirdi. F-16 savaş uçaklarından deniz platformlarına kadar tüm envantere entegre edilen bu teknoloji; yerdeki sorgulayıcı radarın gökyüzündeki hedefe saniyenin binde biri hızında kriptolu bir matematiksel soru fırlatması ve hedeften gelen doğru parolayla "dost" teyidini alması prensibiyle çalışıyor.

Radar kör noktalarına 4x4 mobil çözüm: IDENTA 840

Geleneksel IFF donanımları genellikle devasa ana arama radarlarının üzerine entegre edilerek kullanılıyor. Ancak modern harp koşullarında derin vadiler, engebeli dağlık alanlar veya yoğun elektronik harp ortamında radarların kendini gizlemek amacıyla kapatılması, ciddi kör noktalar oluşturabiliyor.

ASELSAN’ın yeni tanıttığı IDENTA 840, tam olarak bu operasyonel kısıtları ortadan kaldırmak üzere tasarlandı:

  • Bağımsız Harekat Yeteneği
    : Büyük radar üslerine ihtiyaç duymadan, 4x4 taktik tekerlekli arazi araçları üzerinde en zorlu coğrafi noktalara hızla sevk edilebiliyor.
  • Hızlı Kurulum:
     Dakikalar içinde göreve hazır hale gelerek kritik vadilerdeki kör noktaları kapatıyor.
  • 250 Kilometre Sorgulama Menzili:
    360 derece dönebilen gelişmiş anten sistemiyle 250 kilometre yarıçapındaki tüm hava araçlarının kimlik sorgusunu tek başına yürütebiliyor.
  • Geniş Kapsama Alanı:
     Tek bir aracın konuşlandığı noktadan yüzlerce kilometrelik hava sahasını tarayarak kapsamlı bir hava resmi oluşturmasını sağlıyor.

Vurmaktan ziyade vurmamayı bilmek

Savunma sanayiinde üretilen füzeler, zırhlılar ve hava araçları kadar, tetiğin ne zaman çekilmeyeceğini belirleyen haberleşme ve tanıma sistemleri de stratejik bir üstünlük sağlıyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği IDENTA 840, bir saldırı platformu olmanın ötesinde, Mehmetçiğin canını cephede dost ateşinden koruyan koruyucu bir kalkan vazifesi görecek.

Başlıklar :Savunmadaki TürklerASELSANIDENTA 840IFF
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