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Türk savunma sanayii, insansız hava araçlarının taarruz kabiliyetini bir üst seviyeye taşıyan kritik bir testi daha başarıyla geride bıraktı. ASELSAN’ın geliştirdiği 250 libre sınıfındaki yarı aktif lazer arayıcı başlıklı TOLUN L mühimmatı, ilk kez entegre edildiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile gerçekleştirilen atış testinde belirlenen hedefi tam isabetle imha etti.

Saros Hedef Adası’nda icra edilen ve 25 Kasım 2026’da duyurulan test atışında TOLUN L, AKINCI platformuna ASELSAN’ın SADAK-4T çoklu taşıma salanı aracılığıyla entegre edildi. Bu atışla birlikte KİLİT 310 lazer arayıcı başlıklı TOLUN L, tarihinde ilk kez bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) platformundan ateşlenerek sahadaki kabiliyetini kanıtladı.

Testin ardından Baykar tarafından paylaşılan görüntülerde "AKINCI, TOLUN-L Mühimmatı İlk Atış Testi: Tam İsabet" mesajına yer verilirken; ASELSAN’ın resmî açıklamasında ise "ASELSAN güdüm sistemleri AKINCI’ya güç katmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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50 kilometrenin üzerinden 3 metreden az sapmayla vuruş

İnsansız hava araçlarında kullanılmak üzere açılır kanatlı yapıyla tasarlanan TOLUN L, süzülme kabiliyeti sayesinde 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Mühimmatın burun kısmında yer alan yerli KİLİT 310 yarı aktif lazer arayıcı başlık, kritik öneme sahip sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedeflere karşı da yüksek hassasiyetle angajman imkânı sunuyor.

3 metreden az dairesel sapma değeri ve parçacık etkili harp başlığıyla öne çıkan mühimmat, çevre unsurlara yönelik ikincil hasarı en aza indiriyor. Gece ve gündüz her türlü hava şartında görev yapabilen TOLUN L, tek sortide tek veya çoklu hedeflere eş zamanlı angaje olarak sorti sayısını ve operasyon maliyetlerini düşürüyor.

Elektronik harbe dirençli üç aşamalı akıllı güdüm

TOLUN L, gelişmiş uçuş bilgisayarı sayesinde hava aracından ayrıldığı andan itibaren üç aşamalı bir güdüm mimarisiyle çalışıyor:

İlk yön bulma: Mühimmat, hava aracından ayrıldıktan sonra ilk Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) çözümü sağlanıncaya kadar Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (ANS) güdümüyle uçuşunu sürdürüyor.

Yol noktası takibi: KKS çözümünün elde edilmesiyle konum bilgilerini kullanan mühimmat, belirlenen yol noktalarını takip ederek hedef bölgesine süzülüyor.

Lazer kilidi: Son safhada hedeften yansıyan lazer enerjisini algılayan KİLİT 310 lazer arayıcı başlık döngüye girerek hedefe tam kilitlenme sağlıyor.

GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılım altyapısı ve isteğe bağlı CRPA anti-jam anteni sayesinde uydu karıştırma girişimlerine karşı direnç gösteren TOLUN L’nin hedefe vuruş açısı da tahribat gücünü en üst düzeye çıkarmak amacıyla kokpitten programlanabiliyor.

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KIZILELMA ANKA-III ve TB3 için de hazır

121 kilogram toplam ağırlığa, 1790 milimetre uzunluğa ve 185 milimetre çapa sahip olan parçacık etkili harp başlıklı TOLUN L, 40 bin feet irtifaya kadar görev yapabiliyor. Kanat altında veya gövde içi dahili mühimmat bölmesinde taşınabilen sistem; SADAK-4T ile dörtlü, SADAK-2T ile ikili ya da tekli konfigürasyonlarda kullanılabiliyor. ASELSAN tarafından AKINCI’nın yanı sıra Bayraktar KIZILELMA, ANKA-III ve Bayraktar TB3 platformları için de sunulan TOLUN L’nin, millî İHA filosunun caydırıcılığını önemli ölçüde artırması hedefleniyor.