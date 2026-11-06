Bayraktar TB2’ye yeni görev: Sahada neyi değiştirecek?

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Edirne Keşan’daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar TB2, kanatlarının altına yerleştirilen DAGGER POD adlı özel taşıyıcı aparatla toplam 16 adet küçük kamikaze dron taşıdı. Test sahasına ulaşıldığında bu dronlardan ikisi havada bırakıldı ve TB2 üzerinden kurulan uzaktan bağlantıyla hedeflerini tam isabetle vurdu.

Kısa menzil sorununa gökyüzünde çözüm

Modern savaşların en çok konuşulan silahlarından biri olan küçük ve ucuz FPV (birinci şahıs görüşlü) dronların en büyük zaafları, pillerinin çabuk bitmesi ve menzillerinin 10–15 kilometreyle sınırlı kalması. Üstelik dağlık arazilerde veya binaların arasında yerdeki operatörle dron arasındaki sinyal kolayca kopabiliyor.

Yeni denenen sistemde ise 20 saatten fazla havada kalabilen TB2, hem bu küçük dronları pil harcatmadan hedef bölgesine taşıyor hem de gökyüzünde "uçan bir verici kulesi" görevi görerek sinyali yukarıdan aktarıyor. Bu yöntem sayesinde personel ön cepheye yaklaşmadan, çok geriden vuruş yapma imkanına kavuşuyor.