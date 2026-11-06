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Ensar Esmer20:00, 06/11/2026, Cuma

Bayraktar TB2’ye yeni görev: Sahada neyi değiştirecek?

TB2 İHA her kanadının altında 8’er adet olmak üzere toplam 16 küçük kamikaze dronla havalandı ve test sahasında bıraktığı 2 dronla belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Küçük dronların kısa menzil ve pil ömrü sınırını gökyüzünde kurulan haberleşme köprüsüyle aşan bu yeni kabiliyet; personel güvenliğinden dağlık arazide anlık vuruş gücüne kadar sahada yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Edirne Keşan’daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar TB2, kanatlarının altına yerleştirilen DAGGER POD adlı özel taşıyıcı aparatla toplam 16 adet küçük kamikaze dron taşıdı. Test sahasına ulaşıldığında bu dronlardan ikisi havada bırakıldı ve TB2 üzerinden kurulan uzaktan bağlantıyla hedeflerini tam isabetle vurdu.

Kısa menzil sorununa gökyüzünde çözüm

Modern savaşların en çok konuşulan silahlarından biri olan küçük ve ucuz FPV (birinci şahıs görüşlü) dronların en büyük zaafları, pillerinin çabuk bitmesi ve menzillerinin 10–15 kilometreyle sınırlı kalması. Üstelik dağlık arazilerde veya binaların arasında yerdeki operatörle dron arasındaki sinyal kolayca kopabiliyor.

Yeni denenen sistemde ise 20 saatten fazla havada kalabilen TB2, hem bu küçük dronları pil harcatmadan hedef bölgesine taşıyor hem de gökyüzünde "uçan bir verici kulesi" görevi görerek sinyali yukarıdan aktarıyor. Bu yöntem sayesinde personel ön cepheye yaklaşmadan, çok geriden vuruş yapma imkanına kavuşuyor.

Başlıklar :TB2Bayraktardrone
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