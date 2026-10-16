Sokaklardaki tekerlekli ajanlar: Bir yazılımla yürüyen güdümlü füzeye nasıl dönüşüyorlar?

Geçtiğimiz aylarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara caddelerinde korumasız yürürken, yoldan geçen bir Tesla’nın çevre kameralarına takılmış ve görüntüler sosyal medyada "Bakan denk geldi" başlıklarıyla paylaşılmıştı. Çoğu kişi bu anı masum bir tesadüf olarak yorumlasa da güvenlik uzmanlarına göre durum hiç de öyle masum değil.

Sokaklarımızda sessizce süzülen bu bağlantılı araçlar; bakanların, komutanların, kritik savunma tesislerinde görevli mühendislerin yüz hatlarını, adım adım kiminle yürüdüklerini ve hangi saatte hangi kapıdan geçtiklerini saniye saniye kaydedebilen küresel bir gözetleme ağına dönüşmüş durumda.

Savunma sanayiinde yerinde tedbir: Yerleşkeye sokmuyoruz!

Türkiye bu sinsi tehdidi çok önceden fark etti. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit’in geçtiğimiz günlerde yaptığı şu tarihi açıklama, tehlikenin boyutunu net bir şekilde özetliyor:

"ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları kampüsün içerisine kesinlikle sokmuyoruz. Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız; yapay zeka hemen her seferinde bu araçları füze gibi kullanıyor. Ne demek bu? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor."

Akşit’in bu uyarısının ne kadar haklı olduğu çok geçmeden uluslararası bir krizle tescillendi.

Norveç ordusunda büyük casusluk skandalı

Elektrikli araçların askeri alanda kullanımı Norveç ordusunda akılalmaz bir güvenlik zafiyetini patlattı. Norveç askeri birlikleri, bu araçlarla tatbikata çıktıktan sonra şoke edici bir gerçekle yüzleşti: Araçların çevresel kameraları ve sensörleri; tatbikattaki Mehmetçik muadili personelin yüzlerini, askeri konvoyların güzergâhlarını ve en vahimi, askeri üs nizamiyelerindeki şifreli kapı sistemlerini tek tek kaydetmişti.

Bu stratejik askeri sırların araçların sunucuları üzerinden hangi ülkelere veya merkezlere uçtuğu bilinmiyor; üstelik dijital ayak izini silmek de imkânsız.

Bir araç nasıl casusa ve silaha dönüşüyor?

Peki, günlük hayatta konforuyla övülen elektrikli araçlar nasıl ölümcül bir tehdide dönüşebiliyor? Uzmanlar bu süreci üç kritik aşamayla açıklıyor:

1. Aşama: Pasif keşif

Evlerimizde kullandığımız akıllı robot süpürgeler odaların haritasını santim santim çıkarır. Modern bir elektrikli araba da aslında tekerlekler üzerine oturtulmuş dev bir robot süpürgeden farksızdır. Üzerinde 360 derece yüksek çözünürlüklü kameralar, radarlar ve ultrasonik sensörler bulunur.

Bir mühendis ya da askeri personel bu araçla her gün mesaiye gittiğinde; araç kapıdaki nöbetçi sayısını, nöbet değişim saatlerini, nizamiye kapısının kalınlığını ve askerin kapıyı açarken tuşladığı şifreyi hafızasına kaydeder. Norveç tatbikatında yaşanan da tam olarak buydu.

2. Aşama: Dijital sızma

Hepimiz gece yatarken cep telefonumuzu şarja takar, sabah kalktığımızda "Yazılım güncellemesi tamamlandı" bildirimini görürüz. Elektrikli araçlar da servise gitmeye ihtiyaç duymadan, kablosuz ağ (OTA) üzerinden gece boyunca güncellenir.

Üretici şirketin sunucularına sızabilecek kötü niyetli bir hacker grubu ya da istihbarat servisi; resmi bir "Performans Güncellemesi" kılıfıyla aracın beynine uyuyan bir virüs (Truva Atı) yerleştirebilir. Sürücü sabah direksiyona geçtiğinde hiçbir anormallik sezmez. Ancak yazılıma şu komut işlenmiştir: “Belirlenen koordinata ulaşıldığında veya dışarıdan sinyal geldiğinde sürücüyü devre dışı bırak ve kontrolü merkeze devret!”

3. Aşama: Uzaktan kumandalı kamikaze saldırısı

Elektrikli araçların en bilinen özelliği, gaza basıldığı anda torkunu sıfır gecikmeyle tekerleklere ileterek roket gibi fırlamasıdır. Sisteme sızan bir saldırgan, uzaktan kontrolü ele aldığında sürücünün direksiyonunu kilitler, frenleri boşa çıkarır ve haritasını çıkardığı nizamiyeye ya da hedefe aracı son sürat fırlatabilir.

Dahası, aynı anda bir şehrin ana arterlerindeki yüzlerce bağlantılı araç kilitlenerek ambulans, itfaiye ve güvenlik güçlerinin geçişi tamamen felç edilebilir.

Araç altındaki bomba

Tehlike sadece çarpışmayla da sınırlı kalmıyor. Araçların tabanında yer alan devasa lityum-iyon batarya paketlerine uzaktan gönderilecek kötü amaçlı bir yazılımla kısa devre yaptırılabilir. Bu durum, suyla söndürülmesi imkânsız olan ve binlerce derecelik ısı üreten ölümcül kimyasal batarya yangınlarına yol açabilir.

TOGG ve veri egemenliği

Uzmanlar, bu tablonun "elektrikli araçlara binilmesin" anlamına gelmediğini, ancak veri egemenliğinin hayati bir savunma konusu olduğunu vurguluyor.

Bu noktada Türkiye'nin vizyon projesi Togg’un stratejik değeri bir kez daha ortaya çıkıyor. Yabancı menşeili araçların verileri yurt dışındaki kapalı sunucularda işlenirken; Togg’un tüm verileri, yazılım altyapısı ve güvenlik şifreleri Türkiye sınırları içerisinde, milli denetim altında tutuluyor.

Olası bir siber tehdit veya kriz anında Ankara, yerli yazılıma anında müdahale edebilir, şifreleme katmanlarını güncelleyebilir ve en kötü senaryoda dış bağlantının fişini çekerek sistemi tamamen güvenli moda alabilir. Yabancı menşeili araçlarda ise kontrol tamamen sınır ötesindeki aktörlerin inisiyatifinde kalıyor.

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