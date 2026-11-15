Savunmada yeni konsept: Sürü dronlar sahneye çıkıyor

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Modern savaş doktrininde oyunun kuralları değişiyor. Türkiye’nin insansız sistemler alanındaki yeni stratejisi; yüksek maliyetli tekil mühimmatlar yerine düşük maliyetli, çok sayıda ve birbiriyle haberleşebilen "sürü" sistemlerini sahaya sürmeye dayanıyor.

Dört aşamalı stratejide ikinci eşik geçildi

Büyük insansız platformların küçük sistemleri taşıyıp yönetmesini öngören dört aşamalı yol haritasında kritik iki eşik başarıyla geride bırakıldı:

Birinci aşama: Bayraktar KALKAN’dan havada tek bir kamikaze FPV dron bırakıldı.

İkinci aşama: Bayraktar TB2, kanatları altında taşıdığı 16 kamikaze drondan ikisini havada bırakarak hedefleri vurdu. Ekim ayında PİRANA kamikaze insansız deniz aracını havadan yöneten TB2, bu testte de havada bir "telsiz rölesi" gibi çalışarak yerdeki operatörlerin dronları engellere takılmadan yönlendirmesini sağladı.

Üçüncü aşama: TCG ANADOLU gemisinden katapultla fırlatılacak TOYCA kamikaze İHA’sının, yaklaşık 70 kilometre ötedeki hedefe dalış yapması planlanıyor.

Dördüncü aşama: Muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA’dan mümkün olan en yüksek sayıda kamikaze dronun havada bırakılması hedefleniyor.

Sahadaki bu teknolojik dönüşüm ihracat rakamlarına da yansımış durumda. Açıklanan verilere göre, son iki yılda 30'dan fazla ülkeye 75 bin adet kamikaze İHA ihraç edildi.

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Neden "Ana Gemi" konseptine geçiliyor?

Askeri uzmanlar ve savunma kaynakları, büyük platformlardan çok sayıda küçük dron bırakma stratejisinin arkasında üç temel gerekçe olduğuna dikkat çekiyor:

Maliyet Etkinliği: 70 kilometre mesafedeki bir radar sistemini imha etmek için milyon dolarlık seyir füzeleri kullanmak, uzun süreli çatışmalarda sürdürülebilir görülmüyor. Birim maliyeti 2 bin dolardan başlayan TOYCA gibi sistemler, düşmana çok düşük maliyetle ağır kayıplar verdirme imkânı tanıyor.

Elektronik Karıştırmaya Dayanıklılık: Sürekli görüntü aktaran ve komut alan kameralı dronlar, yaydıkları sinyaller nedeniyle düşman tarafından tespit edilip karıştırılabiliyor. TCG ANADOLU’dan fırlatılacak TOYCA konseptinde ise kamera yer almayacak. Karıştırmaya dayanıklı GPS koordinatlarıyla ilerleyecek olan sistem, hedefe 45 derecelik açıyla dalış yapacak. Dışarıyla iletişim kurmadığı için sinyallerinin kesilmesi veya takip edilmesi zorlaşacak.

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Zorlu Hava Şartları ve Hava Savunmayı Aşma: Marmara ve Ege gibi sert rüzgârların hâkim olduğu denizlerde küçük dronların görev yapması zorlaşırken; sabit kanatlı TOYCA, saatte 115-125 kilometre seyir ve 220-260 kilometre dalış hızıyla olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor. TB2 ise bulutların üzerinde güvenli irtifada kalarak dronları bulut altına bırakıyor. Bu yöntemle, düşman hava savunma sistemlerinin 10 kilometre menziline girilmeden etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Menzil sınırı kalkıyor

Yerden kontrol edilen klasik dronların menzili, araya giren dağ ve bina gibi engeller nedeniyle 10-15 kilometre ile sınırlı kalıyor. Keşan’da yapılan testte TB2’nin havada röle görevi üstlenmesiyle bu engel aşıldı ve dronların kontrol menzili binlerce kilometreye taşındı. Sürü halinde gönderilen yüzlerce dronun, aynı anda sınırlı sayıda hedefe kilitlenebilen düşman hava savunma radarlarını doyuma ulaştırarak çaresiz bırakması hedefleniyor.

Saldırı kadar savunma da önemli: "HUNTER"

Sürü dron saldırılarına karşı savunma tarafında da yeni adımlar atılıyor. Düşman dronlarını havada avlamak üzere geliştirilen ve saatte 300 kilometre hıza ulaşabilen HUNTER adlı önleyici dronun, Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe kapsamında yer alan ASELSAN GÖKALP dron imha sistemine entegre edildiği bildirildi.