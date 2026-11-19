LGBT temalı filme ödül veren Boğaziçi'ne tepki: Yönetim sessizliğini bozmalı ve bu yol kazası düzeltilmeli
Boğaziçi Film Festivali’nde LGBT temalı “Yerçekimi” adlı filmin ödül alması TVNET’te yayınlanan Siyaseten programında gündeme geldi. Ersin Çelik ve İsmail Kılıçarslan, LGBT içerikli yapımın festivalde ödüllendirilmesine tepki gösterdi. Kılıçarslan, yaşananları festivalin itibarına zarar vermemesi gereken bir “yol kazası” olarak nitelendirerek yönetimin hatadan dönmesi, kamuoyuna açıklama yapması ve gerekirse ödülün geri alınması gerektiğini söyledi. Festivalin geçmişteki başarılı organizasyonlarına dikkat çeken Kılıçarslan, yaşananların görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.
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