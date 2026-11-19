Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakla bağımız hiçbir zaman kopmadı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada teşkilat çalışmalarına ve saha siyasetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarla olan bağlarının hiçbir zaman kopmadığını ifade eden Erdoğan, "AK Parti olarak 783 bin kilometrekarenin her karışındayız. Biz bu ülkenin her ilçesindeyiz, her köyündeyiz. Biz milyonların gönül sarayının baş köşesindeyiz" dedi.