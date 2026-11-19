TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülürken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e hitap eden Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, fon krizinin sorumlularının ortaya çıkarılması için Türk Silahlı Kuvvetlerine görev verilmesi gerektiğini savundu.
‘ASKERİMİZE BİR SAAT MÜSAADE EDİN’
Bütçe görüşmeleri öncesinde Bakan Güler'i karşılayan Ocaklı, askerlere izin verilmesi halinde fon soruşturmasındaki sorumluların kısa sürede ortaya çıkarılabileceğini söyledi. Güler'e yönelik çağrısını sürdüren Ocaklı, askerlerin bir saat içerisinde sonuç alabileceğini öne sürdü.
Ocaklı'nın bu sözleri sırasında komisyondaki diğer Yeni Partili milletvekillerinin kendi aralarında gülüşmesi dikkat çekti.
‘BİR İRONİ YAPTIM AMA BUNU İNANARAK SÖYLEDİM’
Komisyonun ilerleyen bölümünde söz alan Ocaklı, sabah Bakan Güler'e yaptığı çağrıyı yeniden gündeme getirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine emir verilmesi halinde fon soruşturmasının sorumlularının kısa sürede ortaya çıkarılabileceğini savunan Ocaklı, sözlerini önce ironi olarak nitelendirdi, ardından bu düşüncesini gerçekten savunduğunu belirtti.
Danışmanının kendisini darbe çağrısı yapmış olabileceği konusunda uyardığını da anlatan Ocaklı, buna rağmen askerlerin iki gün içerisinde sonuç alabileceği görüşünü yineledi.
Ocaklı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin fon krizine müdahil olabilmesi için Cumhurbaşkanının talimat vermesi gerektiğini savundu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.