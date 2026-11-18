Yaptığı İslam karşıtı açıklamalarla da gündeme gelen muhalif gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalında yaptığı yayında muhalefetin siyasi söylemlerini ve gündeme ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Muhalefet temsilcilerinin yaşanan gelişmeler karşısında etkili bir tutum sergileyemediğini söyleyen Ataklı, kullandığı sert ifadelerle dikkat çekti.
‘İSTER KABUL ET İSTER ETME, GARGARA YAP DİYOR ADAM’
Muhalefet temsilcilerinin açıklamalarını hedef alan Ataklı,
"Özgür Bey, Kemal Bey, bilmem ne bey demeç veriyor, 'Kabul edilemez' diyor"ifadelerini kullandı. Bu tür açıklamaların karşılık bulmadığını savunan Ataklı, eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:
"İster kabul et ister kabul etme, gargara yap diyor adam"
‘7 DAKİKADA YALANLIYORLAR’
Muhalefetin kendisine ulaştırılan bilgileri yeterince değerlendirmeden kamuoyuna açıkladığını öne süren Ataklı, bunun siyasi açıdan ciddi bir hata olduğunu söyledi. Ataklı,
"Sana alttan bir şey veriyorlar, tuzağa düşüyorlar. Açıklıyorsun, adamlar çıkıp 7 dakikada yalanlıyor"diyerek tepkisini dile getirdi.
‘ÇAPSIZSINIZ, BECERİKSİZSİNİZ VEYA PLANIN PARÇASISINIZ’
Muhalefetin izlediği siyasi yöntemi eleştirmeyi sürdüren Ataklı, açıklamalarının sonunda sert ifadeler kullandı.
"Çapsızsınız, beceriksizsiniz veya planın parçasısınız."
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