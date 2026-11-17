İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Gölün 13 kilometre altında
Gevaş ilçe sınırlarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı Van Gölü'nün 13.61 kilometre derininde oluştu.
Çevre illerden de hissedildi
Saat 18.57'de yaşanan deprem, Van ilçeleri dışında Bitlis ve Siirt'ten de hissedildi.
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