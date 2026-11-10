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Feci kazada hayatını kaybetti: Telefonu çalınca vatandaş acı haberi vermekte zorlandı

22:20, 10/11/2026, Salı
DHA
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Gündüz’ün telefonunu açan vatandaş, yakınlarına acı haberi verdi.

Van’da yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Gülşen Gündüz, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yerde kalan Gündüz’ün cep telefonu çalınca bir vatandaş aramayı yanıtladı. Telefonda Gündüz’ün yakınlarına ölüm haberini vermekte zorlanan vatandaşın yaşadığı anlar kameraya yansıdı.

Van’ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gülşen Gündüz (61), hayatını kaybetti. Kaza sonrası çalan Gündüz'ün cep telefonu açan vatandaşın, arayan kişiye acı haberi vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza, akşam saatlerinde Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi, Van-Ağrı kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 DFM 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Gündüz’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündüz’ü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gündüz, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Acı haberi vermekte zorlandı

Bu sırada kazada ölen Gülşen Gündüz’ün yerdeki cep telefonu çaldı. Çevredeki vatandaşlardan biri, telefonu açarak arayan kişiye cevap verdi. Vatandaş Gündüz’ün yakınlarına üzücü haberi vermekte zorlanırken, hastaneye gelmelerini istedi. Vatandaşın o anları ise kameralara yansıdı.

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Başlıklar :VanKazaOtomobil
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Feci kazada hayatını kaybetti: Telefonu çalınca vatandaş acı haberi vermekte zorlandı
Gündüz’ün telefonunu açan vatandaş, yakınlarına acı haberi verdi.
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