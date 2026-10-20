Van Gölü’nün uzaydan görünen görüntüsü büyüledi: Dev bir ebru tablosu gibi

"Van Gölü’nün içinde ebru desenlerini andıran inanılmaz desenler oluşuyor"





Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü’ün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile beraber aslında alışa geldiğimiz bir göl tanımının dışında kaldığını söyledi. Bin 650 metrelik yüzey rakımı ile beraber belki de dünyanın ender en yüksek göllerinden birisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akkuş, "Bu kadar yüksek rakımda bir göle rastlamanız çok çok zor. Tabii Van Gölü’nün diğer bir özelliği de sularının tuzlu ve sodalı olması. Van Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özelliklerinden birisi ise sularının tuzlu ve yüksek pH’da olması. Van Gölü’nün pH’sı 9.2, kimi yerlerde 10’a yaklaşıyor. Bu yönüyle Van Gölü aslında çok çok özel ve nadide bir ekosistemi oluşturuyor. Van Gölü’nün kenarına gittiğiniz zaman bazen durgun bir su kütlesi görüyorsunuz. Van Gölü’nün içinde aslında ebru desenlerini andıran bir sürü inanılmaz desenler oluşuyor. Özellikle tatlı suların girdiği yerde kalsiyumca zengin tatlı sularla gölün karbonatça zengin suları buluştuğu zaman karbonat bir kalsiyum bikarbonat çökeltileri oluşuyor. Rüzgar ve akıntılarla beraber bu bütün gölün yüzeyine akıntılarla beraber yayıldığı zaman işte Sentinel-2A uydusuna yansıyan böylesine muhteşem manzaralar ortaya çıkıyor" diye konuştu.