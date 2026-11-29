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Olumsuz hava şartları nedeniyle Van -Bahçesaray karayolu üzerindeki 3000 rakımlı Karabet Geçidi ulaşıma kapatıldı.

Van'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle saat 17.30'da ulaşıma kapatıldı.

Yol geçici olarak kapatıldı

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Van-Bahçesaray yolu 11. ile 40. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile görüş mesafesi olmadığından, yol geçici olarak saat 17.30 itibarıyla tüm araç trafiğine kapatılmıştır"

IHA Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşıma kapatıldı.

IHA Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşıma kapatıldı.

IHA Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, aralıklarla etkisini gösteren yağmur ise kentte sonbahar manzaralarını beraberinde getirdi.

Van'da sis ve yağmur etkili oldu

Kent genelinde günlük yaşam, gün içerisinde etkili olan sis ve yağmurdan etkilendi.

Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, aralıklarla etkisini gösteren yağmur kentte sonbahar manzaralarını beraberinde getirdi.

Kent merkezinde ve çevre yollarında etkili olan sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi azalırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Sisin yüksek rakımlı geçitlerde ve virajlı yollarda etkisini artırması, ulaşımda zaman zaman zor anlar yaşanmasına neden oldu.

Hava sıcaklıklarının yağmurla birlikte hissedilir derecede düştüğü kentte vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Yetkililer, sis ve yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve sis lambalarını gerektiğinde kullanmaları konusunda uyardı.

IHA Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, aralıklarla etkisini gösteren yağmur ise kentte sonbahar manzaralarını beraberinde getirdi.

IHA Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, aralıklarla etkisini gösteren yağmur ise kentte sonbahar manzaralarını beraberinde getirdi.

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