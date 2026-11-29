Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UlaşımPark bünyesinde görev yapan otobüs şoförü, sefer sırasında sergilediği duyarlı davranışla takdir topladı. 600 numaralı hatta görev yapan şoför Gökhan Durmuş, seyir halindeyken yanan bir aracı fark edince vakit kaybetmeden aracını durdurarak yardıma koştu.
OTOBÜSÜNDEKİ YANGIN TÜPLERİYLE ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ
Otobüste bulunan
yangıntüplerini alan Durmuş, yanan araca müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınmasına destek oldu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da şoförün hızlı ve duyarlı hareketine dikkat çekilerek, "Gösterdiği duyarlılık ve hızlı müdahaleyle örnek bir davranış sergileyen kaptanımızla gurur duyuyor, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Otobüs şoförü Gökhan Durmuş’un yangına müdahale ettiği anlar ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
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