Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan ve hafta sonu trafiğiyle bilinen Genez Sokak üzerinde yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede görev yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını düzenlemek ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.
“MÜZİĞİN SESİNİ KENDİNE KADAR AÇ, CEZA ARKANDAN GELECEK”
DİĞER KURAL İHLALLERİ DE DENETLENDİ
Öte yandan trafik ekipleri, Genez Sokak üzerinde benzer şekilde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden ve çeşitli trafik kuralı ihlalleri gerçekleştiren diğer sürücüleri de denetleyerek gerekli idari yaptırımları uyguladı.
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