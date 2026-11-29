Denetimler sırasında, otomobilinde yüksek sesle İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısını çalarak çevreye gürültü ve rahatsızlık veren bir

sürücü

ekiplerin dikkatini çekti. Aracın yanına yaklaşan trafik polisi, şarkıya atıfta bulunarak sürücüye, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil. Müziğin sesini kendine kadar aç, ceza arkandan gelecek" şeklinde uyarıda bulundu ve cezai işlem uyguladı.