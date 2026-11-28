Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 9 çocuk babası Uğur Ornay, askerlik görevini İzmir Tire’de yazıcı olarak tamamladı. 1972 yılında terhis olduktan sonra memleketi Reyhanlı’ya dönen Ornay, açtığı iş yerinde arzuhalcilik yapmaya başladı. Gelişen teknolojiye ve yaygınlaşan bilgisayar kullanımına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren 75 yaşındaki Ornay, tam 54 yıldır daktilo ile dilekçe yazıyor.
"ANLAMADIĞIM DAVANIN DİLEKÇESİNİ YAZMAM"
Vatandaşların sorunlarını dinleyerek resmi taleplerini kağıda döken Uğur Ornay, işine duyduğu bağlılığı şu sözlerle anlattı:
"Askerliğimi İzmir Tire’de yazıcı olarak yaptım. Geldiğimde çok sevdiğim için arzuhalci oldum. Dükkanımı açtım. Mesleğimden ayrılamıyorum. Çok seviyorum. Yanıma gelen müşterilerimin dertlerini, davayı anlamak için çaba harcar ve kendi davam gibi kanuna uygun yazarım. Vatandaşın derdi neyse ona göre dilekçe yazarım."
“DAKTİLOYU DÜNYAYA DEĞİŞMEM”
İlerleyen yaşına rağmen bıkmadan usanmadan çalışmaya devam ettiğini belirten Ornay, bilgisayar yerine daktilo kullanmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "54 yıldır işimi daktilo ile yapıyorum. Daktilo kullanmaktan zevk alıyorum. Bilgisayar çıktı ama hiç zevk almadım. Şu beğenilmeyen daktiloyu dünyaya değişmem" ifadelerini kullandı.
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