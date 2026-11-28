"Askerliğimi İzmir Tire’de yazıcı olarak yaptım. Geldiğimde çok sevdiğim için arzuhalci oldum. Dükkanımı açtım. Mesleğimden ayrılamıyorum. Çok seviyorum. Yanıma gelen müşterilerimin dertlerini, davayı anlamak için çaba harcar ve kendi davam gibi kanuna uygun yazarım. Vatandaşın derdi neyse ona göre dilekçe yazarım."