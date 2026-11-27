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Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak’taki bir berber dükkanında saat 18.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. İş yerinde saç tıraşı olan A.K.’nin nefes borusuna şeker kaçtı. Bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başlayan müşteri, boğulma tehlikesi geçirdi.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA HAYATINI KURTARDI

Müşterisinin nefes alamadığını ve zor durumda olduğunu fark eden kuaför Muammer Dalkıran, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Dalkıran, soğukkanlılıkla uyguladığı Heimlich manevrası ile A.K.’nin nefes borusuna kaçan şekeri çıkarmayı başardı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kuaför Muammer Dalkıran’ın müşterisine yaptığı hayat kurtaran müdahale, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, nefes almakta zorlanan A.K.’ye Dalkıran’ın Heimlich manevrası uyguladığı anlar yer aldı.