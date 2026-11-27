BÖLGENİN KÜLTÜREL MİRASI

Bölgeye gelen ziyaretçiler, ağacı yakından görmek ve fotoğraf çekmek için Hıdırbey Mahallesi'ni ziyaret ediyor. Doğal yapısı ve kendisiyle ilgili anlatılan hikayelerle öne çıkan çınar ağacı, bölgenin kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Ağacı görmek için çok Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda ziyaretçi kenti geliyor.



