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Öğretmenler Günü'ne özel kampanya kapsamında AJet, yurt içi uçuşlardaki biletleri vergiler hariç yüzde 25 indirimle satışa sundu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre şirket, tüm yurt içi hatlarda geçerli kampanyasıyla nesilleri sevgi, emek ve sabırla büyüten, geleceğin mimarı öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kutluyor.

Biletler bugün 23.59'a kadar alınabilecek

Kampanyadaki indirimli biletler, bugün saat 11.00'den saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

Hafta içi tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olan indirimli biletler, 31 Aralık 2026-5 Ocak 2027 ve 22 Ocak-9 Şubat 2027 tarihleri hariç olmak üzere 7 Aralık 2026-3 Mart 2027 arasında kullanılabilecek.

Biletler yalnızca ajet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden, AJet WhatsApp kanalından verilen indirim koduyla alınabilecek.

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