"ZORLU OLDUĞU KADAR KEYİFLİ BİR YÜRÜYÜŞ DE"





Doğaseverlerden Alper Çiftçi, "Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü ile birlikte Artabel Göllleri'ne kış yürüyüşü yaptık. Zorlu olduğu kadar keyifli de bir yürüyüş oldu. Kulüp olarak kış turizmine gerekli önemin verilmesi gerekildiğini düşünüyoruz. Kışın da olsa yarım metreyi bulan karda bile Artabel Gölleri’ne yürüyoruz. Gümüşhane'nin el değmemiş doğasının en güzel mekanlarından birindeyiz" dedi.