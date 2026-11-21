Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, bir haftalık ara tatil boyunca Türkiye’nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
Müzeye gelen yerli turistler, özellikle ’Çingene Kızı’ mozaiğine yoğun ilgi gösterdi.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi’ne, ara tatili fırsat bilerek Türkiye’nin dört bir yanından Gaziantep’e gelen binlerce yerli turist yoğun ilgi gösterdi.
7’den 70’e her yaştan yerli turist, ara tatil nedeniyle adeta müzeye akın ederek başta ’Çingene Kızı’ mozaiği olmak üzere Mars Heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler, hamam kalıntıları ve Fırat Nehri kıyısındaki villalardan çıkarılan eşsiz mozaikleri görmek istedi.
Ziyaretçi akını nedeniyle müze çevresinde yoğun araç trafiği oluşurken, müze sahasında ve içerisinde bilet ve ziyaret yoğunluğu oluştu.
Müze çok farklı ve sanatsal bir yer
Küçük ziyaretçi Elif Şevval Ayden, ara tatil nedeniyle Niğde’den Gaziantep’e geldiklerini ve özellikle Zeugma Mozaik Müzesi’ni ziyaret ettiklerini söyledi.
Ayden, "Müze çok farklı ve sanatsal bir yer. Gayet güzel, beğendim müzeyi. Gaziantep’te çok fazla tarihi yer gezdim. Eskiden kalma çok sayıda eser var. Görmek isteyenlere de öneririm" dedi.
Kızım öğrenci, ben de öğretmenim. Ara tatili değerlendirmek istedik
Ankara’dan gelen Eda Tepebaşı isimli ziyaretçi, "Müzeyi görmesi için kızımı getirdim. Kızım öğrenci, ben de öğretmenim. Ara tatili değerlendirmek istedik" dedi.
Tepebaşı’nın yanındaki kızı ise müzeyi çok beğendiğini ve görmek isteyenlere mutlaka tavsiye ettiğini söyledi.
Özellikle Çingene Kızı görmek için geldik
Zonguldak’tan gelen Gökdeniz Karakuş, "Zonguldak’tan Gaziantep’i gezmeye geldik. Müzeyi de çok beğendik. Çok çeşitli mozaikler var. Özellikle Çingene Kızı görmek için geldik. Onu da gördük ve bizim için güzel oldu. Herkese burayı görmeyi öneririm tabi ki" ifadelerini kullandı.
Bir başka minik ziyaretçi de müzeyi çok beğendiğini söyleyerek ara tatili gezerek değerlendirdiğini belirtti.
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